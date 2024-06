Strandolj a kutyusoddal, de okosan! Térképen hozzuk a legjobb vízközeli kutyabarát helyeket

A nyári hőségben nem csak mi vágyunk vízközelbe, hanem négylábú barátainknak is jól esik a hűsítő csobbanás. Szerencsére egyre több kutyás strand áll a gazdik és kutyáik rendelkezésére, íme a kutyabaráthelyek.hu strandtérképe és hasznos tippjei a közös strandoláshoz!

A hazai kutyatartók számának növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik a kutyabarát helyek, így a kutyás fürdetőhelyek iránt is. Az idei évben országszerte már 22 deklarált helyen várják a kutyájukkal strandolni vágyókat.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a kutyatartók számára egyre nagyobb jelentőséggel bír a kedvenceikkel együtt töltött minőségi idő. Többségük a nyaralás és a hétvégi kiruccanások során sem szeretne lemondani a négylábú családtag társaságáról, az embereknek fenntartott strandokra azonban nem szabad kutyát bevinni. A kutyabarát fürdetőhelyek iránti megnövekedett igényt jelzi, hogy egyre több strand nyit a kutyás vendégek felé és kéri segítségünket a kutyás szolgáltatások kialakításához. Alapszabály ilyenkor az, hogy megfelelő távolságot kell tartani az embereket fogadó strandoktól, biztosítani kell a megfelelő hulladékgyűjtést és szükség esetén a vízbe helyezett lejárót.

- mondja Máté Krisztián, a kutyabarathelyek.hu társalapítója. ”

A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát, hiszen az ország 3 millió kutyatartója jelentős volument képvisel a belföldi turizmusban. Fontos, hogy a kutyás fürdetőhelyek házirendjét és szabályait be kell tartanunk, így például csak féregtelenített, a megfelelő oltásokkal és chippel ellátott kutya használhatja a vízpartot. Beteg, sérült vagy éppen tüzelő állattal a kutyás strandok nem látogathatóak. Arra is oda kell figyelnünk, hogy jelenlétünkkel a többi kutyát és gazdáikat ne zavarjuk, ahogyan a vízpartok természetes élővilágát sem.

– hangsúlyozza Hornyák-Schmidt Zsófia, a kutyabarathelyek.hu másik társalapítója.

Mire figyeljünk, amikor kutyával strandolunk?

1. Csak biztonságos helyen fürödjünk

A tavak, folyók nagyon csábítóak lehetnek a kutyások számára, mégis, nagyon meg kell gondolni, milyen vízbe merészkedik az ember, és hova engedi be kedvencét! A bányatavak például gyakran igen mélyek, emiatt a vizük hideg, ami könnyen izomgörcsöt okozhat. Mivel a mesterséges tavaknak nincs elfolyásuk, könnyen elszaporodhatnak bennük a kórokozók, ami egyaránt veszélyt jelent ember és állat számára. A nem strandolás céljára kijelölt partokon, illetve a víz alatt éles törmelék, veszélyes hulladék rejtőzhet, fokozott a balesetveszély. A hivatalos fürdetőhelyeken ilyen nem fordulhat elő. Ne kockáztassunk fölöslegesen!

2. A kutyánk is leéghet

A szőrzet sűrűségétől és hosszától függetlenül a kutya testfelületén vannak területek, ahol a bőr kevésbé védett. Ilyen az orr, a szemek környéke, a fülek, ajkak, az alhas és a lágyék (combhajlat), de a hátán is leéghet a kutya. A meleg és a napfény hatására az orr bőre ki is száradhat, berepedezhet. Mit tehetünk a napégés ellen? Kenjük be kutyánkat 4 óránként természetes összetételű, illatmentes kutyáknak készült naptejjel. Mással ne próbálkozzunk, mivel a kutya ösztönösen lenyalhatja magáról a szert és a humán fényvédőkben használt vegyi anyagok megbetegíthetik. Mivel a fényvédőnek 20 percre van szüksége ahhoz, hogy kifejtse hatását, a napon való tartózkodás előtt legalább ennyivel vigyük fel a naptejet. A hiányos szőrzetű kutyára vagy szőrtelen fajtákra adjunk védőruhát.

Ha napégést tapasztalunk, ne próbálkozzunk házi praktikákkal, hanem vigyük kedvencünket mielőbb állatorvoshoz. A felforrósodott talajon ne sétáltassuk a kutyát, hogy tappancsai ne szenvedjenek égési sérüléseket! Kerüljük a forró aszfaltot!

3. Ezt vigyük magunkkal

A fényvédő és a játékai mellett ne felejtsük otthon az itatótálkáját, tiszta vizet, törölközőt, kakizacsit, pórázt, napernyőt vagy árnyékoló sátrat. Ha a kutyus imádja a vizet, de nem túl jó úszó, érdemes kipróbálni egy kutya mentőmellényt.

4. Felhevült testtel ne engedjük a vízbe

A hirtelen hőmérséklet különbség, akárcsak a gazdi esetében, veszélyes lehet! A kutyánál is fontos a fokozatosság.

5. Ne hagyjuk túlhevülni

A túlhevülésnek hőguta lehet az eredménye, ami rendkívül veszélyes állapot. Ha túlzottan liheg, vörössé válik a nyelve, besűrűsödik a nyála, itassuk meg, fokozatosan hűtsük le, pihentessük árnyékban. Különösen veszélyeztetettek a nyomott orrú és idős kutyusok.

6. Legyünk tekintettel másokra

Ha úgy látjuk, hogy kedvencünk közeledése zavar másokat (akár kutyát, akár embert) hívjuk vissza!

A vízpart nem csak a miénk, rengeteg élőlény otthona, köztük számos védett fajé, például vízi madaraké. Vigyázzunk rájuk is!

Címlapkép: Getty Images