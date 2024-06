Lecsaptak a zsaruk: nagy értékű kábeleket loptak, ez volt a módszerük

Őrizetbe vettek hat férfit, akik több alkalommal, összesen csaknem 31 millió forint értékben loptak rézkábelt egy hajdúnánási telephelyről - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán.

A bejelentés a június 16-ai hétvégén érkezett a rendőrségre a telephelyről. Az elkövetők három nap leforgása alatt csaknem 31 millió forint értékű rézkábelt loptak. A tájékoztatás szerint a rendőrök esténként a járőrökkel közösen újra és újra ellenőrizték a telephelyet és környékét a lopás után.

A bűnügyesek június 22-én éjjel észre vettek két férfit, akik épp a cég területére próbáltak bejutni. Azonnal elfogták őket, ahogy a közelben két társukat is, akik egy kocsiban ülve várták cinkosaikat. A polgári, miskolci és sajószentpéteri illetőségű férfiakat előállították, kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat is

- ismertette a rendőrség.

A nyomozás során az is kiderült, hogy az első lopásoknál több társuk is volt, közülük két miskolci férfit június 22-én, hétfőn fogtak el a rendőrök, majd ők is bűnügyi őrizetbe kerültek. A Hajdúnánási Rendőrkapitányság jelentős értékre, üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett miatt indított nyomozást velük szemben.

Címlapkép: Getty Images