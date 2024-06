Órási a baj: havi 15–20 hívást kapnak ezek a vidéki segítők, de már üzemanyagra se futja

Nincs pénz, már benzinre se futja az akciókhoz - óriási bajban a vidéki keresőkutyás segítők. Két évtizednyi önkéntes munka után veszélyben a a Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány működése - írta a Kisalföld.

Havonta 15–20 megkeresés érkezik hozzájuk a rendőrségtől és a lakosságtól. De az utóbbi másfél, két hónapban már nem tudtak ezeknek eleget tenni – nyilatkozta szomorúan Kulcsár József, a Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány vezetője.

A benzinárak annyira megemelkedtek, hogy nem tudjuk megtankolni az autóinkat. Több Győr-Moson-Sopron vármegyei felkérést vissza kellett mondanunk. Nonprofit szervezetként a korábbi években támogatásokból és pályázati pénzekből tudtuk előteremteni a működéshez szükséges anyagiakat. Viszont tavaly és idén is sikertelenül zárultak a pályázataink. Sajnos több társszervezetnél is hasonló a helyzet. Néhány cég rendszeresen támogat minket, de ez az összeg jelenleg csak 2–3 havi költségünket fedezi. Egy 22 és egy 28 éves járművel igyekeztünk eljutni a helyszínekre, de most már ezeket sem tudjuk megtankolni. A vonulások mellett a kutyákkal szinte napi szinten kell tréningezni, amihez szükséges, hogy valós szituációkat szimuláljunk. Ehhez szintén szükségünk van a gépjárművekre.

- tette hozzá.

Az alapítvány 12 éve működik együtt a rendőrséggel, idén is egyeztettek a közös munkáról. Az egyesület Győr-Moson-Sopronban és a környező vármegyékben is segít, de volt, amikor az ország távolabbi végeibe is mentek, ha hívták őket. A törökországi földrengésnél szintén ott voltak és keresték a romok alá szorult embereket. Az elmúlt másfél év azonban nem volt könnyű a Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítványnak. A nehézségek ellenére nem szeretnék feladni a mentési munkákat, jelenleg is négy kölyökkutya kiképzésén dolgoznak.

Címlapkép: Getty Images

