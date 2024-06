Leesik az állad, ha megtudod, mi minden tesznek a kutya- és macskakajába: többé nincs titok

Emberi élelmiszert gyártó üzemek legszigorúbb szabályai mellett készítik Bükön a kutya- és macskaeledelt, ráadásul az alapanyagként felhasznált húsrészek is alkalmasak emberi fogyasztásra - írta cikkében az Agrárszektor. A lap munkatársaa Purina állateledel-gyárában járt, ahol a rövid látogatás alatt tucatszor kellett kezet mosni az előírások miatt.

Ahogy az Agrárszektor riportjából kiderül, az emberi élelmiszert gyártó üzemek legszigorúbb szabályai mellett készítik Bükön a kutya- és macskaeledelt, ráadásul az alapanyagként felhasznált húsrészek is alkalmasak emberi fogyasztásra. A szinte teljesen automatizált létesítményben robotok dolgoznak, az emberek csak inkább felügyelik a gépeket. A jövőre már félmillió tonnányi készterméket előállító gyárban mindent áthat a higiéniára törekvés.

A lépcsőn például kötelező fogni a korlátot és tilos a mobilozás is, megelőzendő az elesést. Az üzem területén a közlekedés is szigorúan szabályozott: a gyalogátkelés a meghatározott pontokon lehetséges csupán, szabályos közlekedési lámpa és sorompó gátolja meg a baleseteket. Ez is ideiglenes: már készül a beruházások keretében az a megoldás, amely szintbeli eltolással oldja meg a kamionok és a gyalogos dolgozók közlekedését, ennek révén pedig a gázolás szinte kizárt lesz.

A büki Purina gyár egyébként a cégcsoport állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központja, a produktumok a világ több mint 50 országába jutnak el Bükről, a termelés közel 90 százaléka ugyanis export. Tavaly az üzemben 240 ezer tonna terméket állított elő a mintegy 1600 alkalmazott, az alapanyagok hozzávetőleg felét pedig Magyarországon szerezte be a gyártó.

Az ember is megehetné az idehozott húst

A gyártás nagyfokú automatizáltság mellett működik, az üzemben számos robot dolgozik. Mint a látogatáson elhangzott, nagyon kevés mozzanatot végeznek kézzel, az operátorok is inkább gépfelügyelők, mint klasszikus gyári munkások.

