Szinte hihetetlen, hogy régen így házasodtak a magyarok: újraélednek a furcsa szokások?

A magyar lakodalom színes hagyományai, a rozmaring ceremóniától a menyasszony búcsúztatóig, évszázadok óta meghatározzák a magyar esküvők hangulatát. A modern kor rövidre szabott ünnepségei ellenére is, a hagyományok megőrzése és továbbadása kulcsfontosságú marad. Koncz László, országjáró vőfély segítségével feltárjuk, hogyan lehet a fiatalabb generációkat bevonni ezeknek a hagyományoknak a megőrzésébe, és hogy a változások ellenére melyek azok az elemek, amelyeket mindig megőriznek. A hagyományok és modern elemek ötvözésének művészetéről beszélve, kitérünk rá, hogy a közösségi összetartozás érzése és a generációk közötti tudásátadás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyar esküvői szokások tovább éljenek a városi környezetben is. A régi szokások és a modern világ találkozása egyedülálló módon tükröződik vissza a mai lakodalmakban, ahol a múlt és jelen összefonódása teremt maradandó emlékeket és értékeket.

HelloVidék: Melyek a legfontosabb elemek, amelyek nélkül nem igazi egy hagyományos magyar lakodalom?

Koncz László: Vőfély bemutatkozása, Vőlegény búcsúztató, Bebocsájtó, Rozmaring ceremónia, Sánta menyasszonyok tréfája, Menyasszony kikérő, Vőfély kendő vagy szalag és a bokréták kikérése és felkötése, Menyasszony búcsúztató, Násznagyi áldás és áldás tánc, Esküvőre indulás – menet összeállítása, Út közbeni elkötések –tréfás kérdések, Anyakönyv vezető köszöntés, Hitre kérés, Pap vagy Tiszteletes köszöntés, Pap tánc, Esküvőről érkezés – tréfákkal, Vendég és pohár köszöntő, Első tánc beköszöntése, Szülők – násznagyok tánca, Vendégek táncoltatása (még a vacsora előtt), Étel köszöntők, Vacsora közben pajzán tréfák – huncutságok, Menyasszony sor tánca, Tréfás verbuválás, Alakoskodó – maskurás tréfák, Dramaturgikus lakodalmas játékok, Borköszöntő, Dussoltatás – vacsora végén nótáztatás, Menyasszonyi torta és sütemények behozatala és felköszöntése, Tréfás táncok (legöregebb táncos, gyümölcs tánc, seprűs táncok, legények – leányok tánca, sodrófa tánc), Gyertyás tánc menyasszony fektető tánc – Árgyélus tánc, Bolond esküvő, Sánta menyasszony vagy Bolond menyecske tánca, Menyasszony tánc, Menyecske tánc, Új asszony – Új ember tánc, Kontyoló tál – éjfél utáni vacsora köszöntése, Cukor torta köszöntése, Vonatozás, Hajnali tűz tánc – menyecske porkolás – Menyecske tartósítás…

Természetesen a mai időkben sokkal kevesebb ideig tart egy esküvő – lakodalom, ezért az itt felsoroltak közül és megismerve a mátkapárt állítom össze a hagyományokat. A kivastagított betűvel írtakat 99%-ban megtartjuk, a többiből a rendelkezésre álló idő és a hangulat alapján válogatok. Arra mindig odafigyelve, hogy ne legyek túl sok, de kevés sem!

Milyen változásokat észlelt az évek során a magyar esküvői szokásokban?

Az első, hogy az esküvőt nem tudják sokan mit is jelent. Értékét vesztette a jelentése, egyre inkább a külsőségek, az én világ lép előtérbe. Sokkal rövidebbek az események. Amikor én kezdtem akkor még 24 órás lakodalmak voltak, ma már jó, ha 12 – 13 óra, de vannak már 7 – 8 órás események is! Régen azért haragudtak az emberek, ha nem hívták meg őket, ma pedig kezdünk odáig jutni, hogy csak meg ne hívjanak. Elkorcsosult, a magyar vendéglátás lényege kihalóban van.

Hogyan lehetne bevonni a fiatalabb generációkat ezeknek a hagyományoknak a megőrzésébe?

Nem könnyű feladat, de ettől válik széppé. Ezt már bizony egészen kiskorban kell megtenni először. Már óvodás korban kell tanítani nekik gyermekjátékként a lakodalmast. Tanítani kell esküvői és lakodalmas népdalokat és amikor iskolások lesznek ott is 6. osztályban tanulnak a Hon és Népismereti órák keretén belül a házasságról. Ekkor már nekik egy komolyabb hangvitelű ismeretterjesztő előadást lehet tartani a szokásokról. Kik az esküvői tisztségviselők és mi is az ő feladatuk, milyen esküvői és lakodalmas szimbólumok vannak, mit jelentek és miért fontos, az esküvő és lakodalom menetét. Verseket mondok, énekelek nekik, és ha ezek közül a gyerekek közül pár gyermeket megragad már megérte. Nekem így kerültek ki vőfély jelöltjeim, akiket kitanítottam erre a szép hívatásra.

A fiatal párokkal hasonló a helyzet. Akik megkeresnek engem, mint vőfélyt rájuk is rászánok 2 órát és felvázolom lépésről lépésre, szépen sorjában, semmit sem felcserélve. Amikor a végére érünk, akkor a mátkapárok zöme azzal szembesül, hogy ezekről ők nem is hallottak, de nagyon tetszik nekik.

Van-e olyan konkrét rítus vagy szokás, amely különösen fontos az Ön számára? Miért?

Vannak persze. Próbálok sorrendbe haladni: a vőfély bemutatkozása, mert az tisztesség így diktálja, a rozmaring ceremónia, a menyasszony búcsúztatója amit énekelve tartok – ez nagyon ritka csak nagyon kevesen tartjuk így, a templomban a hitre kérés az esküvő elején és a pap köszöntés, az esküvő végén egy üveg bor és rajta egy szép lakodalmas pereccel, a cirkalmas, bibliai nyelvezetű köszöntők, a vőfély tánc, a maskarás alakoskodó lakodalmi játékok, a gyertyás menyasszony fektető tánc, a hajnali tűztánc – menyecske porkolás.

Azért, mert ezeknél egytől egyig megjelennek az esküvői tisztség viselők, mert felszínre kerülnek az esküvői szimbólumok, mert olyan rítusokkal szokásokkal tudom színesíteni, hangulatosabbá tenni a fiatal párnak életüknek legszebb napját, amitől nem lesz sablonos, unásig lerágott játékok.

Milyen módon lehetne népszerűsíteni a hagyományos magyar esküvői szokásokat a városi környezetben is?

Városi környezetben is lehet népszerűsíteni nagyon egyszerűen. Úgy kell tovább adni ahogyan én is kaptam őseimtől, szüleimtől, vőfély mesteremtől: alázattal, odaadással, méltósággal, hagyományok ismeretével és tiszteletével! Nincsen olyan esküvő és lakodalom, ahol ne lennének olyan vendégek, de még szolgáltatók is, akik még nem hallottak ilyenekről, de felnyitotta szemeiket, megnyitotta füleiket, mert mindig vannak olyanok, akik ki vannak éhezve az ilyen szép beszédekre, ilyen különleges szokásokra – hagyományokra csak nem tudják merre keressék mert nem ez volt megszokva az esküvőkön – lakodalmakban a mai korban. Én nem árulok zsákba macskát, ez vagyok én, ezt kaphatják tőlem, és ezt vállalni kell még a legelegánsabb szállodákban is.

Milyen modern elemeket lehet beépíteni anélkül, hogy elveszítenék a hagyományos esküvői ceremónia lényegét?

A modern elemeket a technikai megújulásban építem be főként a lakodalmakban. Értem ezt azon, amikor szeretnék egy tréfás verbuválást vagy Menyasszony sor táncot vagy gyertyás menyasszony fektető táncot, ezekhez mindig az adott lakodalmas népzenének kell szólni, amit a mai lakodalmas zenekarok sem és a DJ sem tud lejátszani. Ezért viszek magammal saját laptopot, amit rákötünk az erősítőjükre, de ha nem engedik meg – mert ilyen is előfordult – úgy a saját aktív hangfalamra és megkérek valakit kezelje a zenét. Indítsa el mikor szólok, állítsa meg ha szólok. Így nem kell aggódni, hogy kimaradnak ékes – értékes szokások.

Milyen kihívásokkal szembesül egy vőfély a mai modern esküvők során?

Mivel az esküvőkön – lakodalmakban emberekkel „bánunk” az egyik legnehezebb ezért minden egyes vendég egy kihívás. Meg kell felelni először is a mátkapárnak, a családjának hisz engem vérteztek fel 100%-os bizalommal, a vendégek igényeire figyelni, mert nem csak verseléssel élünk. Voltak és lesznek nem várt akár jó de akár rossz váratlan események amit szinte pillanat alatt megkell oldani. Mivel járom az országot mindig vannak új helyek, ahol szinte minden esetben el kell mondanom röviden, de érthető módon a helyszínnel, milyen szokások várhatóak, amit még ők nem láttak.

Hasonló a helyzet a zenészekkel. A fotósok, videósok munkáját segíteni kell, hogy minden esemény meg legyen örökítve. A legnehezebb talán, amikor olyan szolgáltatások is megjelennek a lakodalmakban, amik végkép nem szolgálják a hagyományos lakodalmak hangulatát, mert elvonják a vendégeket a mulatásból. Nincs velük igazán semmi bajom, de ők inkább modern parti jellegű esküvői buliba valók, ahol nincsenek hagyományok.

Tudna példát mondani egy különösen emlékezetes esküvőre, ahol a hagyományok kiemelkedő szerepet kaptak?

Egy 240 fős sátoros lakodalom, ahol a fiatal pár búcsúztatásakor nem csak a hozzátartozóktól, hanem vőlegény kb. 25 barátjától is a menyasszonyt pedig egy tucat barátnőjétől is elkellett búcsúztatnom. Az esküvőre menet összesen 15 hintó, szekér, kocsi volt és háromszor is elkötötték az utat a helyi lakosok, ahol először aprópénzzel váltunk ki, másodjára, pajzán találós kérdésekkel mehettünk tovább, harmadjára a násznagyoknak keményen bele kellett nyúlniuk a zsebükbe. Közben csikósok kísértek bennünket ostort csergetve. Visszaérve az esküvőről a két örömanyát és a menyasszonyt csíkosok avatták fel karikás ostorral. Az alakokoskodó maskarások szép számmal tették tiszteletüket a lakodalomba.

Mit gondol, milyen szerepet játszik a vőfély a hagyományok megőrzésében és továbbadásában?

Mivel vőfély csak Magyarországon létezett és létezik, így igazi Hungarikumnak számít, ezért a legfontosabb „szerepet” tölti be az esküvőkön – lakodalmakon. Egy vőfély nem attól lesz vőfély, mert megtanul verseket és még fel vesz magára valamilyen népviselet utánzatot, hanem attól válik azzá, hogy ismeri az esküvői és lakodalmas szokásokat, hagyományokat, tiszteli azokat, felvállalja és mint egy érték visszamenti a XXI század lakodalmaiba.

A vőfély egy olyan csuda világ leszármazottja - képviselője ahol a vőfélynek lenni nem üzleti szolgáltatás, nem megélhetés kérdése, hanem az tisztség és tisztesség volt hajdan és manapság is. Az esküvői és lakodalmas szokásokat – hagyományokat csakis a vőfély képes tovább adni legjobb tudása szerint és ha ez sikerül, nem csak a hagyományaink élnek tovább, hanem azok a párok is, kik ránk bízták életüknek legszebb napját, kapnak tőlünk egy gyönyörű gyöngy kalárist, mert minden egyes szokásunk egy-egy gyöngyszem, amit ha megjelenítünk az esküvőkön – lakodalmakban, egy nagyon szép nyaklánc alakul ki. Hagyományok nélkül az esküvő és lakodalom olyan, mint az étel só nélkül vagy a virágok illat nélkül!

Címlapkép: Getty Images

