Megdőlt a magyar tórekord: itt bizony kifogták minden idők legtöbb amurját

Tórekorddal is született az idei első páros horgászversenyen a Dunakeszi Kavicsbányatavon. Nagy Martin és Farkas Milán, a Beta-Mix Team tagjai 307 kilogramm amurt fogtak.

A vízterület közösségi oldalán megjelent hírek szerint optimálisan alakultak a körülmények, a záporok és a szélmozgás is felfrissítette a tavat és segítette a versenyzőket az idei első páros horgászversenyen a Dunakeszi Kavicsbányatavon. Természetesen a felkészültség mellett a precizitás és a profizmus a legnagyobb fegyver és a tó ismerete sem volt hátrány - számolt be róla a Pecaverzum is.

A 22 páros összesen több mint 1023 kilogramm halat fogott. Az első helyezett páros, a Beta-Mix Team tagjai, Nagy Martin és Farkas Milán 307 kilóval új tórekordot értek el.

A második helyezett Veszélyes Elemek (Mohácsi Zoltán és Kulcsár László) 165,5 kilóig jutott. A harmadik helyen a Radnai István, Danyis János alkotta Lőtéri Kutyák csapata zárt 146 kilóval.

A verseny legnagyobb halért járó különdíjat Kui Ferenc kapta egy 18,4 kilós példányért.

Összességében egy nagyon eredményes és izgalmas versenyen vagyunk túl, ahol ismét bebizonyosodott, hogy Dunakeszi Kavicsbányató is immár igazi versenypálya. Itt is lehet 24 óra alatt több mint 300 kiló halt fogni, csak kell hozzá kitartás, tudás, felkészültség, munka és munka

- írták.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)