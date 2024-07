Kész őrület: eszeveszett sebességgel száguldozott az M5-ösön egy elektromos rolleres, nem sokon múlott a tragédia

Bukósisak, illetve más védőfelszerelés nélkül száguldott az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autók között egy elektromos rolleres

A történteket az egyik autós rögzítette, aki szerint körülbelül 75 kilométer per órás sebességgel mehetett a rolleres.A TV2 Tényeknek nyilatkozó vezetéstechnikai szakértő szerint már egy kisebb bukkanó is hatalmas balesetet okozhatott volna, és súlyos sérüléseket szenvedhetett volna a férfi - számolt be róla az InfoStart.

A lap nemrég írt arról, hogy a jelenleg hatályos KRESZ nem tartalmaz külön kategóriákat a kereskedelmi forgalomban különböző fantázianévvel megvásárolható elektromos rollerekre vagy elektromos kerékpárokra. A rendőrség „házi” kategorizálást vezetett be a mikromobilitási eszközökre. Ez volt az első lépés, hogy statisztikát lehessen készíteni az ilyen közlekedési eszközök részvételével történt balesetekről.

