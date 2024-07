Szerelmespár veszett a Tiszába: megtalálták az eltűnt személyek holttestét

Megtalálták a Tiszában a Tokajnál eltűnt három személy holttestét, akiket nagy erőkkel kerestek a borsodi rendőrök és a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a társszervekkel együtt. A tragédia során egy 49 éves férfi, illetve egy 17 éves fiú és 16 éves barátnője is életét vesztette, miután fürdőzés közben elmerültek a folyóban. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel - írta a Blikk

Korábban már a HelloVidék is beszámolt arról, hogy a Tiszában Tokajnál három ember is eltűnt hétfőn este, akiket nagy erőkkel kerestek a borsodi rendőrök, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai és a társszervek. Az eltűntek közül korábban a 49 éves férfi holttestét megtalálták, ám a hatóságok egészen eddig eltűntként kerestek a 17 éves unokaöccsét és annak 16 éves barátnőjét is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden délután közölte az MTI-vel, hogy azóta megtalálták a Tisza tokaji szakaszán elmerült mindhárom ember holttestét.

Az MTI tudósítója a helyszínen úgy értesült, hogy az áldozatok hétfő délután, fürdőzés közben tűntek el a folyóban. Személyes holmijukat, valamint egyikük kutyáját járókelők találták meg, ők értesítették a rendőrséget.

Dobi Tamás, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a Szerencsi Rendőrkapitányság általános közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

Címlapkép: Getty Images

