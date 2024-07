Egyre több magyar szenved ettől a betegségtől: ezek a zöldségek most aranyat érhetnek

Egyes becslések szerint hazánkban 700 ezer embert érint a csontritkulás, ami ma már népbetegségnek számít idehaza. A betegség megelőzése azért is fontos, mivel a csontritkulás miatt bekövetkezett első csonttörés két-háromszorosára növeli a következő törés kockázatát. Idős korban a combnyaktörés különösen veszélyes, így kiemelt jelentőségű a csontritkulás (oszteoporózis) időbeni felismerése és kezelése. Ahhoz, hogy megőrizzük a csontjaink egészségét elengedhetetlen a megfelelő életmód kialakítása. Ilyen lehet a rendszeres mozgás, a kalciumdús étrend és a D-vitamin is. A HelloVidék most annak járt utána, hogy megnézze, melyek azok az ételek, amelyek jótékonyan hatnak csontjaink számára.

Mint ahogy arra nemrég a Semmelweis Egyetem rámutatott, évente mintegy százezer csonttörés következik be csontritkulás miatt hazánkban. Minden harmadik ötven éven felüli nő élete során biztos, hogy érintett lesz. Éppen ezért nagyon fontos a megelőzés, mivel az első csonttörés után kétszer-háromszor valószínűbb az újabb törés. A betegek több mint kétharmada nő, akiknél főként a menopauza idején az ösztrogénhiány miatt válik kiemeltté a csontok védelme. Oszteoporózisra utaló tünet, ha valaki baleset vagy magaslatról való leesés nélkül szenved csonttörést, vagy az életkor előrehaladtával a testmagassága több mint négy centiméterrel csökken – mondta nemrég dr. Takács István, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgatója. Dr. Horváth Csaba egyetemi tanár, az Oszteodenzitometria Labor vezetője szerint a csípőtáji törést elszenvedők felénél biztos, hogy csontritkulás áll a háttérben. Idős korban pedig ez növeli a halálozás kockázatát, mivel az operációt követően megszűnhet a mozgás és önellátás képessége, ami hajlamosabbá teszi a beteget számos betegség, többek között trombózis és tüdőembólia, tartós fekvés esetén pedig tüdőgyulladás és felfekvések kialakulására A csontritkulás elkerülése szerencsére ma már számos olyan mód van, ami segít megőrizni csontjaink egészségét. A HelloVidék most annak járt utána, hogy melyek azok a természetes tápanyagok, amelyek kimondottan jótékony hatással bírnak. Aranyat érhetnek ezek a zöldségfélék Tofu A tofu egy ásványi anyagokban, antioxidánsokban és aminosavakban gazdag étel, amely a többi között segíti az agyműködést, valamint erősíti a koszorúeret és a csontokat is. Más-más zöldséggel kombinálva fontos tápanyagokat képes biztosítani a csontok egészségéhez. Kelkáposzta – fehér bableves A kelkáposzta kalciumban és K-vitaminban és más ásványi anyagokban gazdag növény, amely kimondottan jó hatással bír a csontok számára. A fehér bab is hasonló jó tulajdonságokkal bír, mivel rengeteg fehérjét és további tápanyagokat tartalmaz. Lencse A lencse tele van fehérjével, rosttal és ásványi anyagokkal, például magnéziummal és foszforral, amelyek elengedhetetlenek az erős csontokhoz. Rendkívül jól hasznosítható a szénhidráttartalma. A magas fehérjetartalom szintén nagyon megnyerő tulajdonság manapság, aki testépítéssel foglalkozik vagy fogyókúrázik, annak nagyon fontos, hogy milyen mennyiségben viszi be szervezetébe a fehérjét, hiszen az adja testünk számra a legtöbb energiát. Spenót – gombás tészta A spenót tele van kalciummal és más, a csontok egészségéhez nélkülözhetetlen vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Gombával kombinálva pedig ez a kombó remek csonterősítő lehet csontjainknak. Édesburgonya, csicseriborsó Az édesburgonya káliumban és magnéziumban gazdag, amelyek hozzájárulnak a csontok egészségéhez. Csicseriborsóval kombinálva nagyon ízletes és tápláló választás lehet ez az erős csontokhoz. Brokkoli, kesudió A brokkolinak fantasztikus kalciumtartalommal van ellátva, mindamellett a K-vitamin és más tápanyagok forrása is, amelyek elősegítik a csontok egészségét. A kesudió pedig fehérjét és egészséges zsírokat ad az erősebb csontokhoz. Vajtök A vajtök tele van kalciummal és magnéziummal, amelyek nélkülözhetetlenek az erős csontokhoz. A vajtök finom és bőséges C-vitamin forrást jelent, aminek segítségével gyorsítható a megfázás lefolyása, illetve javítható az immunrendszer általános állapota – ezáltal kivédheted a kórokozók jelentős részét. Karfiol és csicseriborsó A karfiol jó kalcium- és C-vitamin forrás, amely segíti a kollagéntermelést az egészséges csontok érdekében. A csicseriborsó pedig rengeteg fehérjét és további csonterősítő tápanyagokkal járul hozzá egészségünkhöz. Forrás: onegreenplanet.org Címlapkép: Getty Images