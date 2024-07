Kiakaszt a hőség? Ezt az 5 élelmiszert kerüld el messze, ha jót akarsz magadnak

HelloVidék 2024.07.06. 17:03 Megosztom

Ahogy nemrég hírt is adtunk róla, hétvégére berobban az országos hőség, az elkövetkezendő napokban akár 35-36 fora is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Ezért is különösen fontos odafigyelni arra, hogy mit eszünk és iszunk. A könnyű, hidratáló ételek és italok ugyanis elősegítik a jó közérzetet és a hőháztartás egyensúlyát. Lássuk akkor, milyen ételeket érdemes ilyenkor messze elkerülni, hogy könnyebben átvészelhessük a forró napokat.

A nyári hőség nemcsak a bőrünket és az energiaszintünket befolyásolja, hanem az étkezési szokásainkat is érdemes ilyenkor átgondolni. Egyes élelmiszerek ugyanis nemcsak kellemetlenséget okozhatnak, hanem még súlyosbíthatják is a hőérzetet. Összegyűjtöttük az öt legfontosabb élelmiszert, amit érdemes kerülni a forró napokon. 1. Zsíros, nehéz ételek: A hőségben a testünknek több energiára van szüksége a hőszabályozáshoz, és a zsíros, nehéz ételek emésztése tovább növeli ezt a terhet. Ezek az ételek megterhelhetik az emésztőrendszert, ami fáradtsághoz és rossz közérzethez vezethet. Kerüld a sült ételeket, a zsíros húsokat és a krémes szószokat. 2. Cukros üdítők: A cukros üdítők fogyasztása gyors vércukorszint-emelkedést okoz, amelyet gyors zuhanás követhet, ami szédülést és fáradtságot eredményezhet. Emellett a cukros italok nem hidratálnak megfelelően, és még inkább növelhetik a szomjúságot. A víz vagy a természetes gyümölcslevek sokkal jobb választásnak bizonyulnak. 3. Alkohol: Az alkohol dehidratál, ami a nyári hőségben különösen veszélyes lehet. Az alkohol fogyasztása emellett növeli a testhőmérsékletet, ami tovább fokozza a hőérzetet. Nyári estéken érdemes inkább mértékkel fogyasztani, és bőségesen pótolni a folyadékot. 4. Fűszeres ételek: A fűszeres ételek fokozzák az izzadást és a hőérzetet, mivel növelik a test belső hőmérsékletét. A chili, a bors és más erős fűszerek fogyasztása így különösen kellemetlen lehet forró napokon. Próbálj meg könnyedebb, enyhébb fűszerezésű ételeket választani. 5. Koffein: A kávé, a tea és az energiaitalok koffeintartalma serkenti a központi idegrendszert, ami dehidratációhoz vezethet. A koffein vízhajtó hatása miatt több folyadékot veszít a szervezet, ami a hőségben különösen kedvezőtlen hatással lehet. Válaszd inkább a koffeinmentes italokat vagy a zöld teát, amely kevésbé terheli meg a szervezetet. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!