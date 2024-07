Klíma nélkül is lehűtheted a lakást: 5+1 életmentő trükk, ami fillérekbe kerül

A katasztrófavédelem és az országos tisztifőorvos hőségriadót hirdetett vasárnapra, a jövő héten a kánikula tovább fokozódik. Mit tehetünk, ha a lakásban rekedtünk? Néhány egyszerű praktikával sokkal elviselhetőbbé tehetjük a hőséget.

Akinek a nyári időszakban előnytelen fekvésű az otthoni és pokolian felmelegszik, ráadásul klímája sincs, kínzó napoknak nézhet elébe. A nyáron pedig nem ez lesz az egyetlen kánikula, inkább csak egyre rosszabbodni fog a helyzet. Idővel ugyanis az épületek falai is átmelegszenek és nem fognak lehűlni, éjjel is sugározzák csak a hőt. Akármilyen rosszul is hangzik ez, fontos, hogy ne dugjuk a homokba a fejünket, hanem tudatosan készüljünk rá, hogyan tartsuk hűvösen a lakást és magunkat a lehetőségekhez képest - írta a Pénzcentrum.

1. Ne ronts a helyzeten

Aki felébred egy túlmelegedett lakásban reggel, az már rögtön tapasztalhatja a hőség okozta testi tüneteket, a fizikai és a szellemi teljesítő-képesség csökkenését. A közérzet egyre rosszabb a hőmérséklet emelkedésével, akár a depressziót is súrolhatja. Ne hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk a rosszkedv és tehetetlenség - ha csak vegetálunk a pokoli lakásban, attól csak rosszabb lesz. Szóval először is vegyünk erőt magunkon, cselekedjünk.

Fontos, hogy a tétlenséggel - pl. hogy már a függönyt se húzzuk be, az ablakot se csukjuk be - ne emeljük tovább a benti hőmérsékletet!

2. Kapcsolj ki minden elektromos berendezést

Kivéve persze a hűtőt, vagy más létfontosságút. De ne menjen a háttérben a tévé, PC, laptop feleslegesen és pláne ne egész nap. Ne égesd a villanyt. Az is biztos, hogy a bedugott berendezések, töltők, bármi a konnektorokban minimális hőt termel - húzd ki mind. Ezt akkor is érdemes megtenni, ha nem tartózkodunk a lakásban, addig se "fűtsenek".

3. Kerüld a sütés-főzést

Biztos sokan jártak már úgy, hogy egész kellemes volt még a lakásban a hőmérséklet, aztán egy fél órás főzéssel pokollá változott. Az ablakot ugyanis a kánikula kellős közepén hiába nyitjuk ki, előre kellett volna gondolkodni. Érdemes olyan ételekből feltankolni a kánikulai napokra, amelyeket elég megmikrózni, illetve ha muszáj főzni, akkor hajnalban, vagy este álljunk neki a műveletnek.

4. Ne engedd be a hőséget

Banális tanácsnak tűnik, de sok lakás azért is melegszik túl, mert egyszerűen beengedjük a hőséget. Egy panelben nyilván fontos az is, hogy legyen oxigén, nem lehet 0-24-ben zárva az ablak, de érdemes inkább éjjel szellőztetni, és mindent becsukni, ahogy feljött a nap. Hőség idején legyen zárva minden nyílászáró, behúzva minden függöny, leengedve minden redőny. Aki télen ablakpárnát használ, hogy ne jöjjön be a hideg a rossz nyílászárónál, annak érdemes nyáron is "szigetelni" valamivel a rossz nyílászárót, hogy a meleg kint maradjon.

Ha nincs megfelelő sötétítőnk, ideje felszerelni vagy beszerezni, mert több fokot is jelenthet a hőségben. A sima sötétítőfüggönyt is le lehet cserélni black out függönyre. Ezek 3 rétegből állnak: a két bármilyen színű külső réteg közé egy fekete anyag van varrva, hogy minél több fényt és hőt nyeljen el, tartson kívül.

5. Zárd el a legmelegebb szobát

Minden lakásnak megvan az a szobája, amelyik a leginkább felmelegszik a fekvése miatt. Érdemes lehet azokon a napokon, amikor a legmelegebb van, nem is használni ezeket a szobákat. A hálóból kiköltözni a nappaliba aludni pl. Ha a meleg szoba le van zárva, az is szigeteli a többi szobát.

5+1. Szellőztess gátlástalanul

Sok panel, rosszul felosztott nagypolgári lakás elrendezése olyan, hogy egyszerűen képtelenség rendesen átszellőztetni. Hiába érzi az ember éjjel, hogy be kéne engedni a hűvösebb kinti levegőt, azt egyszerűen nem lehet becsalogatni, mert nem tudunk huzatot csinálni. Ilyenkor egyrészt érdemes levetkőzni a gátlásainkat és tárva nyitva hagyni az ajtót is - nagyvárosi őslakók ezen meg sem lepődnek, de vannak rutintalanok, akiknek ilyesmi eszükbe sem jut. A másik megoldás, hogy beállítjuk a ventillátort az ablakba, vagy oda, ahová szeretnénk, ha menne a hűvös levegő (tehát mindenképp befelé). Így rásegíthetünk a huzatnak.

