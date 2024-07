Horror várólisták a vidéki kórházakban: több száz napot kellett várni egy térdprotézisre Kaposváron

Az állami egészségbiztosító adatai szerint hatvan napon túl több mint 30,4 ezer beteg vár valamilyen műtétre.

A kötelező várólistákon 27,5 ezer beteg áll sorban a műtők ajtajában. Július 8-i adatok szerint 30 447 beteg várt valamilyen műtéti beavatkozásra 60 napon túl az állami betegellátásban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint - írja az economx.hu.

Mint ahogy a lap megjegyzi, a várólisták kétfélék, az egyik a kötelezően, a másik pedig a kapacitáshiány miatt vezetett várólista.A kötelező várólistákon júliusban 27 533-an vártak, egy hónappal korábban pedig 26 ezer beteg állt sorban a műtők ajtajában, erről itt írtunk korábban. A kötelező várólistákat nyolcféle ellátás alapján vezetik, ezek között vannak többek között a csípő-és térdprotézis műtétek, a szürkehályog-műtétek, a gerincműtétek, a mandulaműtétek, vagy a szív elektrofizikai vizsgálata, a rádiófrekvenciás ablázió is.

Csípőprotézis-műtétre, több mint 7200-an várnak országszerte. Az Országos Sportegészségügyi Intézetben az átlagos tényleges várakozási idő az elmúlt 6 hónapban 360 nap volt, az intézményben jelenleg 78 várnak a műtétre.

A várakozási idő szempontjából a dobogó második helyén, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet van, itt az átlagos tényleges várakozási idő a megelőző 6 hónapban 322 nap volt, Sopronban 91 beteg várja a megváltást, hogy megszabadítsák a fájdalmától. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban pedig 321 napig kellett várni az elmúlt fél évben, most 258-an várnak csípőműtétre, hat hónapon túl.

Szürkehályog-műtét miatt valamivel több mint 4500 betegnek adtak fél éven túli időpontot. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban 952 beteg várakozik, az átlagos várakozási idő az elmúlt fél évben 190 nap volt. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórházában 181 nap volt az elmúlt fél év várakozási statisztikája, most két hónapon túl pedig 323-an várnak a műtétre.

A Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház hozza a legrosszabb statisztikákat. Az elmúlt fél évben térdprotézisre átlagosan 620 napot kellett várni a betegeknek, és most is 60 napon túl 651 beteg várja a műtétjét. A Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórházban 542 nap az átlagos tényleges várólista hossza. Most közel 200 beteg vár térdprotézisre az intézményben.

Címlapkép: Getty Images