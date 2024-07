Csodaszer lapul a magyar konyhákban: íme, Kleopátra titkos fiatalító fürdőjének receptje

A legenda szerint a méz volt Kleopátra kedvenc fegyvere szépségarzenáljában, és most a tudomány igazolja azt, amit sok nő évek óta tud és ismer. A méz, különösen a nyers vagy nem pasztőrözött, mesésen sokoldalú és teljesen természetes összetevő, ráadásul nem csak a bőrünk, de hajkoronánk ápolásához is használhatjuk. Mégis, hogyan? Most ennek jártunk utána.

Ahogy a Treehugger cikkében olvashatjuk, a méz tele van antioxidánsokkal, amelyek jót tesznek a ráncoknak és az öregedő bőrnek. Antibakteriális, amely segít a pattanások kezelésében és megelőzésében. Tisztítja a bőrt a pórusok megnyitásával és eltömődésének megszüntetésével. Nagyszerű hidratáló, amely megnyugtatja az irritációt és csökkenti a foltokat a bőrön, nem utolsó sorban pedig ragyogást ad neki. Hogyan használjuk fel a mézet otthon? Íme néhány recept! Hidratáló mézes maszkok: 1. Egy bőséges kanál mézet kanalazz a kezedbe, és kend szét az arcodon. Dörzsöld be a bőrödbe, és hagyd hatni 5-30 percig. Öblítsd le meleg vízzel.

2. Keverj össze 1 evőkanál írót, 1 teáskanál mézet és 1 tojássárgáját. Vidd fel a tiszta bőrre, és hagyd hatni 20 percig. Öblítsd le meleg vízzel. Mézes arctisztító: A méz jól oldja a sminkmaradványokat, különösen akkor, ha gyengéd olajjal keverjük össze. Keverd össze a mézet és a jojoba vagy kókuszolajat, hogy könnyen kenhető textúrát hozz létre. Dörzsöld be a bőrödbe, elkerülve a szemkörnyéket, hogy fellazítsd a sminket. Ezután öblítsd le meleg vízzel. Mézes mandulás testradír: Ez a házi készítésű testradír kiváló tisztító hatással bír. Keverj össze 2 teáskanál őrölt mandulát és 2 teáskanál mézet, hogy pasztát kapj végeredménynek. Körkörös mozdulatokkal dörzsöljd be vele az arcod, vagy más bőrfelületed, majd öblítsd le meleg vízzel. Mézes bőrápoló: Ha úgy érzed, hogy kiszárad a bőröd, keverj össze egy kanál mézet egy teáskanál olívaolajjal és egy citrom levével (természetes bőrfényesítő). Vidd fel ezt a krémet a száraz területekre, és hagyd hatni 20 percig. Meleg törlőkendővel töröld le. Mézes hajfényt fokozó öblítő 1. Keverjünk össze egy kanál mézet egy liter meleg vízzel. Samponozás után öblítsük át a hajunkat vele. Hagyjuk állni egy órát, majd öblítsük ki.

2. Keverj össze 1-1/2 teáskanál mézet 5 csésze meleg vízzel. Öblítsd át a hajadon és hagyd hatni. Ezután szárítsd meg és formázd a szokásos módon a hajad. +1. Kleopátra tejes-mézes fürdővize Keverj össze 1⁄4 csésze mézet 2 csésze tejjel és néhány csepp illóolajjal. Add hozzá a forró fürdődhöz, dőlj hátra, és lazíts! Címlapkép: Getty Images