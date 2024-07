Gyilkos növény jelent meg a hazai folyó vizén: emberre és állatra is halálos lehet

Gyilkos csomorikát találtak a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (KMNPI) munkatársai a Hármas-Körös vizén, egy kisebb, úszó növényszigeten - vette észre a Pecaverzum a KMNPI honlapján.

A közelmúltban a KMNPI munkatársai a Halásztelki tanösvény mellett, a folyó vizén úszó, kis növényszigeten fedeztek fel egy szépen virágzó állományt – írja honlapján a KMNPI.

A gyilkos csomorika egy ritka, védett, de mérgező növény, amely főleg mocsarakban, magassásosokban, lápokban fordul elő. Látványos, fehér, ernyős virágzata van, s akár másfél méteresre is megnő.

Üreges, megvastagodott, gumós gyöktörzse van, amelyet ha kettétörünk, akkor sárgás nedv folyik ki belőle. A gyöktörzs levegővel telt és rekeszekkel határolt, ezért is tud fennmaradni, lebegni a vízen.

Édeskés, kellemes zellerillata van, ugyanakkor erősen mérgező, akár halált is okozhat. Régen irtották, mert a legelő állatok is gyakran megették és elpusztultak tőle. Hosszú ideig nem is nagyon találkozhattunk vele, nemcsak az irtás miatt, hanem azért, mert élőhelyei beszűkültek.

A Hármas-Körös árterében egyébként több mint száz év kihagyás után, 2021-ben bukkantak rá újra. Azóta több alkalommal is előfordult a térségben.

Címlapkép: Getty Images

