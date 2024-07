A szakértő kitálalt, az emberi szervezet már nem sokáig bírja el ezt a terhelést: így élheted túl a kánikulát

A héten tovább folytatódik a kánikula, és akár újabb melegrekordok dőlhetnek meg az országban. A nagy hőség mindenkit próbára tesz, legyen szó idősekről, gyerekekről, fizikai dolgozókról egyaránt. Ahhoz, hogy átvészeljük a meleget, elengedhetetlen a megfelelő folyadékpótlás biztosítása, mivel ez a hőmérséklet már jelentős többletterhelést ró a szervezetünkre, főleg a keringésre. A téma kapcsán Dr. Pintér Ferenc meteogyógyásszal, a Meteo Klinika igazgatójával beszélgettünk.

HelloVidék: Tombol a kánikula, és előreláthatólag a hét végéig velünk marad a meleg. Hogyan tudunk a leghatásosabban védekezni a hőség ellen?

Dr. Pintér Ferenc: A szervezetünk sokáig nem bírja el ez a terhelést, azok esetében különösen nem, akik időjárás-érzékenyebbek, tehát rosszul reagálnak az időjárásra. Az idősek, krónikus betegek, különösen szív, légzési betegek, magas vérnyomással küzdők, cukorbetegek, és idetartoznak a kisgyerekek is. Minden ember esetében más, és más a megoldás.

Aki klimatizált helyen van, és legalább egy helyiséget tud hűteni annak érdemes ilyenkor oda behúzódnia, éjszakára is. Az egy tarthatatlan dolog, hogy napok óta nem alszik valaki, ez már a kifáradáshoz is nagyban hozzájárul. Azért, hogy valamelyest lehűtsük magunkat érdemes vizes törülközővel a nyakunkat, karunkat felfrissíteni. Igaz, hogy ezek a módszerek csak átmenetileg hatnak, ám nagyon sokat tudnak segíteni azért, hogy átvészeljük a kánikulát.

Nagyon nagy probléma, hogy még mindig sokan vannak - az orvosok között is - akik nem hajlandóak elfogadni az időjárás érzékenységet. Ennek az az oka, hogy maga az európai orvoslás ilyen BNO-kódot nem tart fent, ennek ellenére Hippokratész már tudott erről, az idők folyamán azonban ez valahogyan kikopott.

Az időjárás-érzékeny ember a különböző helyzetekben fokozottabban veszélyeztetettebbek, mint az időjárásra kevésbé érzékeny emberek.

Az elmúlt napokban tapasztalható kánikula az idősebbek szervezetét komolyan megterheli. A szélsőségesen magas hőmérséklet milyen súlyos egészségügyi panaszokat okozhat az egyes embercsoportoknál?

Ha van rá mód, akkor érdemes az idős embereket átköltöztetni a hozzátartozóknak, olyan helyiségekben, ahol van légkondicionáló készülék. Ugyancsak jó választás lehet még a hűvös plázák látogatása, ahová nem szégyen ilyenkor beülni 3-4 óra hosszára, azért, hogy pihenjen meg az ember szervezete.

Melyek azok a jelek, melyekre feltétlen figyelnünk kell a hőség idején a szervezetünk esetében?

Ez egy nagyon összetett kérdés. A napszúrás kezdődően a hőgörcsökön át a leges legveszélyesebb hőgutáig. Ha már fokozódó rosszullétet, erős fejfájást tapasztalunk, valakinél már zavartság is előfordulhat. Mindenkinél más problémákkal állhatunk szemben. A legtöbb ember nagyon nehezen tudja eldönteni, hogy ez egy egyszerűbb hőkifáradás, vagy már egy hőguta, ami akár halálos következményekkel járhat, ha nem kap valaki megfelelő ellátást.

Ilyenkor ugrásszerűen megnő az olyan keringési problémák száma, mint például a sztrók, infarktus, trombózis. rengeteg olyan következmény van, amivel számolni kell. Mindennek más, és más jelei vannak.

Amikor a szervezet ilyen szélsőséges terhelés alatt áll, akkor ezeknek az életveszélyes következményeknek a valószínűsége megnő. Ilyenkor nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra. Egy kialakuló hőguta esetében már csak a környezetünk veszi észre, ha baj van. Amire az illető észre venné, már rég magatehetetlen állapotban lehet. Ha lehet folyamatosan figyeljünk a hozzátartozóinkra, szomszédainkra, munkatársainkra, tartsuk őket kontroll alatt.

Egészségünk megőrzésének egyik alappillére a rendszeres és megfelelő mennyiségű vízfogyasztás, ami ebben a hőségben hatványozottan felértékelődik. Mennyi folyadékra van szüksége az embernek ezekben a meleg napokban?

Roppant fontos a folyamatos folyadékpótlás, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem az a jó, ha egyszerre sokat iszunk, mivel az jelentősen megterhelheti a keringési rendszert. Az, hogy mennyi az ideális mennyiség megint csak élethelyzetfüggő. Más annál, aki konyhán, vagy pékségben dolgozik, és megint más annál, aki kint a napon dolgozik, ahol most a munkavédelmi szabályok betartásának egyébként is rendkívül fontos szerepe van.

A vízfogyasztás ilyen szélsőséges esetekben, akár 10 literre is felmehet. A veszélyeztetettebbek csoportja különösen nagy odafigyelést igényel, mivel ők nem érzik a szomjúságot, a kisgyerekek, meg nem is figyelnek rá, és akkor még ott vannak a vesebetegek is. Nagyon fontos még a sóutánpótlás is, mivel az megakadályozza a vízmérgezést kialakulását.

Mik azok az italok, vagy ételek, amiket, ha lehet kerüljünk ebben a nagy melegben?

Ha lehet kerüljünk minden cukros, alkoholos, koffein tartalmú italt, és helyette inkább csapvizet igyunk. Teljesen felesleges az ásványvíz-felhalmozás, mivel Magyarországon kiváló a csapvíz minősége. Annak semmi értelme, hogy ebbe a hőségbe kilószámra cipekedve hordjuk haza az ásványvizet. Ha lehet együnk könnyen emészthető, ásványi anyagokban gazdag, kalóriaszegény ételeket.

A legforróbb napokon, aki teheti vízparton hűsöl, míg másik hűvös klimatizált helyeken. Mik azok az alapszabályok, amiket szem előtt kell tartanunk a légkondicionáló használata során?

Fontos először eloszlatni is azt a tévhitet, hogy a mai modern klíma berendezések nem okoznak fertőzéseket. Ellentétben az ipari klíma berendezésekkel az otthoni készülékek biztonságosak. Azt szokták mondani, hogy nem érdemes 6-8 foknál hűvösebbre állítani a klímát, mint a kinti hőmérséklet. Ez akkor igaz, ha sokat járunk ki napközben, mivel fontos, hogy túl nagy hőmérséklet különbség ne legyen, mivel az megfázással járhat.

Ebben a jelenlegi szélsőséges időjárásban a hőegyensúlyunkat meg kell tartani, ezért hűtsük le megfelelő mértékben az otthonunkat, és ne tegyük ki magunkat nagy ingadozásnak se. Ugyanez igaz az autózók számára, akik ki beszálltak, így fokozottan veszélyeztetettebbeknek számítanak ők is a nagy hőmérséklet-különbségek miatt.

A nyári hőségben jelentősen csökken a reakcióidő, ami különösen az autósok számára igaz. Megéri kockáztatni?

Ha lehet, és ha nem muszáj, akkor ne üljünk autóba. Nemcsak magunk miatt, hanem mások miatt is, mivel ők is hibázhatnak. Sokkal nagyobb a balesetveszély, fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek vagyunk. Nagyon sokan pedig agresszívebbekké vállnak ebben az időben.

Ha mégis beülnénk az autóba, akkor fontos, hogy gyakrabban álljunk meg, és folyamatosan biztosítsuk a folyadékellátást, mivel magunkkal visszük azokat a terhelő hatásokat, amiket az előző napokban szedtünk össze. Legyünk türelmesebbek egymással, figyeljünk jobban oda, mivel tudomásul kell vennünk, hogy rendkívüli helyzet van.

A nyári hőségben igen magas a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának kockázata. De vajon mi a különbség a kettő között, melyikre milyen tünetek utalhatnak, és mit kell tenni gyanú esetén?

Hőkifáradásról akkor beszélünk, amikor még küzd a szervezet, de már rendkívül leterhelt, és kifáradó állapotban van. A hőguta ezzel szemben azt jelenti, amikor már a szervezet nem bírja tovább, és feladja a védekezést. Megszűnik az izzadás, és emelkedik a testhőmérséklet akár 43-44 fokra is. Amennyiben ez tartósan fennáll, akkor az életveszélyes lehet. Ha valaki túl is éli, akkor is, komoly szervi károsodásokkal kell számolnia.

