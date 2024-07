Döbbenet, ezt biztosan nem tudtad a dinnyéről: már csak ezért is megéri fogyasztani

Dübörög a dinnyeszezon, a zöldségeseknél már megtalálod a hazai csemegét is. Érdemes ezek között keresgélned, hazánk több részén ugyanis tökéletes adottságokkal bíró termőterületek vannak, ahol generációk óta zajlik a görögdinnye termesztése. Lacházi Pál, a Syngenta dinnyeszakértője segítségével hoztunk pár érdekességet nektek.

Kicsik és nagyok egyaránt odavannak ezért az édes, lédús, zamatos, frissítő finomságért, amely nemcsak finom, hanem egészséges is. A rendkívül sokoldalú görögdinnye nemcsak nagy mennyiségű vizet, hanem más, a szervezetünk számára értékes vitamint és ásványi anyagokat is tartalmaz.

Telis-tele értékes összetevőkkel

A görögdinnye több mint 90 %-ban vízből áll, így a hazánkban is nagyon kedvelt nyári gyümölcs nagyszerű megoldást jelent arra, hogy hidratált maradj a nyári melegben. Sőt, akár az edzésed utáni folyadékpótlásra is kitűnően alkalmas. Rendszeres fogyasztása tisztítja az ereket, segít az emésztésben és a szervezetedben felhalmozott salakanyagok eltávolításában. A dinnye az izzadással elvesztett folyadék mellett az ásványi anyagokat is segít pótolni, ami a hőségben különösen fontos.

Kevés kalória, sok vitamin

A görögdinnyében számos ásványi anyag és vitamin található: ilyen például a kálium, a kalcium, a magnézium, valamint az A-, B- és C-vitaminok. A gyümölcs kalóriatartalma rendkívül alacsony: 100 gramm görögdinnye mindössze 30 kalóriát tartalmaz.

Likopin az egészségért

A dinnye színét adó likopin nevű karotinoid erős antioxidáns, melynek fogyasztása szintén előnyös, mivel segítséget jelenthet különféle daganatos megbetegedések, illetve a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. A dinnye magját sem kell feltétlenül kipiszkálni, a dinnyemag B-vitaminban gazdag, vasat, kalciumot, cinket tartalmaz.

Minél pirosabb és édesebb a dinnye húsa, annál táplálóbb

Érdemes a fényes, ép, sötétzöld héjszínű, sötétsárga aljú dinnyék közül választanod. Felvágás és fogyasztás előtt alaposan mosd meg, így a külső felületén esetlegesen megtapadó baktériumokat el tudod távolítani. A görögdinnyét legtöbben felszeletelve, behűtve fogyasztják. A gyümölcs remek alapanyag nyári italokhoz, de levesként, gyümölcsléként, vagy salátában fogyasztva is nagyon finom, és a sonkákhoz is remekül illik.

Szuper receptek dinnyével

Ezzel a három recepttel te leszel a grillpartid hőse. A fetás dinnyesalátához a felkockázott dinnyét locsold meg olívaolajjal, picit sózd és borsozd meg, és apríts rá ízlés szerint mentalevelet és fetasajtot. A könnyű dinnyesaláta remek nyári desszert! A felkockázott dinnye mellé keverj szedret, áfonyát, ribizlit, és grapefruitot, vagy narancsot. Jól keverd össze és tedd kis időre hűtőszekrénybe. A nyári italok alfája a limonádé, amelyet dinnyével is el tudsz készíteni. A kifacsart levet öntsd a poharadba, díszítsd mentával és bogyós gyümölcsökkel.

Dinnyetippünk

Használj a receptekhez magszegény görögdinnyét - ilyen a Bahama, Morena fajta, mivel így nem kerül bele mag. A magszegény dinnyék gyümölcshúsa sokkal keményebb, kevésbé törik össze, jobban kibírja az elfogyasztásáig

- ajánlja Lacházi Pál, dinnyeszakértő.

Címlapkép: Getty Images