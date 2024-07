Ezt rengeteg kutyatartó nem tudja: akár a kedvenced élete is múlhat ezen

Az extrém magas hőmérséklet nemcsak minket embereket visel meg, hanem az állatokat is egyaránt. A nagy hőség miatt óriasi veszélynek vannak kitéve a házi kedvenceink, így ezért fokozott odafigyelést igényelnek ők is. Az egyik legfontosabb, hogy folyamatosan biztosítsuk számukra a kellő mennyiségű ivóvizet, állandó árnyékot, hűvös helyet, valamint soha ne hagyjuk a kutyát a kocsiban, még néhány percre sem. Az autó ugyanis pillanatok alatt felforrósodik, az állatok pedig nagyon könnyen hőgutát kapnak. A fentieken túl a HelloVidék most a Vigyél Haza alapítványt és az Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesületet kérdezte arról, hogy melyek azok a praktikák, amelyeket feltétlenül be kell tartanunk még.

A lassan két hete tartó hőség nemcsak az emberek számára megterhelő, hanem az állatok számára is komoly kihívás. Kedvenceinket ráadásul jobban megviseli a nagy hőség, mint minket, mivel a kutyák az emberrel ellentétben nem képesek izzadással hőt leadni. Nekik erre a lihegés az eszközük. Éppen ezért a kutyák nagyon nehezen viselik a meleget, könnyen hőgutát kaphatnak, ami tartósan károsíthatja szervezetüket, de akár halált is okozhat. A Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület lapunknak elmondta: ahhoz, hogy elejét vegyünk a bajnak fontos, hogy mindig legyen kutyánk előtt friss víz, a kint tartott kutyának legyen lehetősége egész nap árnyékba vonulni. Vannak kimondottan ilyen esetekre szánt hűtőmatracok, de az is nagy segítség, ha lakásban van az eb, akkor bekapcsoljuk a légkondit, vagy egy ventilátort, ami segít elviselhetőbbé tenni az időjárást - hívta fel a figyelmet Skanecz Tamás. Egy kis odafigyeléssel akár életet is menthetünk Az egyesület vezetőségi tagja a HelloVidék kérdésére kiemelte, hogy ilyen extrém esetekben a kutyákat leginkább a túlmelegedés, hőguta, kiszáradás veszélyezteti, illetve szív és keringési betegségek tudnak súlyosbodni, a meglevő légzési nehézségek pedig úgyszintén. Hasonlóan vélekedett a Vigyél Haza Alapítvány megkeresésünkre. Mint írták, ha azt látjuk a kutyán, hogy túlhevült akkor azonnal kezdjük meg a kutya lehűtését, még mielőtt orvoshoz vinnénk. Az alapítvány pontokba szedve az alábbi tanácsokat javasolja ilyen esetekben: Vidd gyorsan árnyékos helyre vagy hűvös (18-20 °C-os) helyiségbe.

Ha sokkos állapotba került, haladéktalanul enyhítsd a tüneteket. – lásd: sokk hivatkozás. Ha nincs sokkos állapotban, adhatsz, csapvíz hőmérsékletű vizet (inkább többször, keveset). Ha nem akar inni, akkor ne erőltesd, és ne öntsd a szájába, mert félrenyelhet! Inkább nedvesítsd meg a nyelvét, száját, fülét és lábvégeit vizes szivaccsal.

Itass át egy (vagy több) törülközőt vagy lepedőt csapvízzel, és nedvesítsd meg vele a nyakát, a füleit, hónalját, lágyékát, tappancsait, és a hasát. A lehűtésére használt törülközőt vagy lepedőt cseréld gyakran. Itt érdemes hangsúlyozni, mint ahogy arra a Vigyél Haza alapítvány fel is hívja a figyelmet, hogy a túl drasztikus hűtés eredményeként akár meg is állhat az állat szíve. Ezért tilos hidegvizes kádba/ medencébe tenni a hőgutás állatot, slaggal locsolni, vagy jégkockát tenni rá – ugyanis ezekkel akár a túlhevült kutya halálát is okozhatjuk. A nagy melegben természetesen azt se mindegy, hogy ilyenkor milyen ételekkel látjuk el négylábú kedvenceinket. Célszerű ahogy az embereknél is ilyenkor kerülni a megterhelő, nehéz ételeket. Amit mi nem javaslunk, az jeges lefagyasztott víz, illetve hasonló ételek adása, hiszen ezek a kutyáknál is tudnak torokgyulladást kiváltani - mondta lapunknak Skanecz Tamás. Ami a napi rendszeres sétáltatást illeti, a Vigyél Haza Alapítvány lapunk kérdésére elmondta, hogy célszerű a sétáltatást csak a reggeli és az esti órákban megejteni, és ha lehet figyeljünk arra is, hogy a felforrósodott útburkolat a kutyák lábán akár égési sebeket is okozhatnak. Keményen szankcionálják a hanyagságot Bár évről-évre elmondják, még mindig rengetegen hagyják rövid időre autójukban a négylábújukat. A hőségben, a bezárt járműben magára hagyott kutyának már 10 perc is elég ahhoz, hogy visszafordíthatatlan károsodás következzen be, ami az állat halálhoz is vezethet. Ez egyébként a BTK keményen szankcionálja is. Mint ahogy a Vigyél Haza alapítvány lapunknak felhívta rá a figyelmét: Az állatvédelmi törvény szerint állatkínzásról beszélhetünk, ha az állat szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást eredményező beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan mértékű korlátozása, amely tartós félelmet vagy egészségkárosodást okozhat, továbbá az öröklődő betegségben szenvedő – nem kísérleti célra szánt – állategyed tenyésztése, szaporítása. A Btk szerint: Állatkínzás:244. § (1) Aki a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,

b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy

