Napi cukiságbomba: különleges állat született a Szegedi Vadasparkban

Borjúfóka született a Szegedi Vadasparkban, a jövevényt már a közönség is láthatja a tengeri emlősök bemutatójában.

A hím fókaborjú - amely a Peti nevet kapta a gondozóktól - Helga kicsinye. A nőstény 2015-ben szintén a szegedi állatkertben született. Helga a fókabemutató medencéjében hozta világra utódját.

A biztonság kedvéért a gondozók a kicsit és anyját egy sekély vizes részre különítették el az első napokra, mert bár már tudnak úszni az újszülött borjúfókák, hamar elfáradnak, és meg is fulladhatnak a mély vízben. A nőstények a természetben is a parton hozzák világra utódjukat. Amint megerősödnek, pár nap elteltével már biztosan úsznak anyjuk után, ahogy ez Szegeden is történt.

A Szegedi Vadasparkban 2013 óta látható borjúfóka, amely a közönség egyik legnagyobb kedvencének számít. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy rendszeresen tartanak olyan fókabemutatókat, amelyeken a látogatók számára is érezhetően nagy kedvvel vesznek részt az állatok. Számos európai állatkertben tartanak borjúfókákat, és bár úgy tartják, kevésbé tréningezhetőek, mint a népszerűbb oroszlánfókák, a szegedi tapasztalatok szerint könnyen taníthatók az itt is alkalmazott pozitív megerősítésre épülő módszerrel.

Az Atlanti- és a Csendes-óceán partközeli, kevésbé sós vizeiben őshonos borjúfókák a leggyakoribb fókafajnak számítanak. Régebben húsukért és zsírjukért vadászták, és ma is sok példány sérül meg vagy pusztul el, amikor beleakad a halászhálókba.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)