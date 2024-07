Villámgyorsan kiköltöztetik a győri börtönt: nagy a baj a felújított belvárosi épülettel

MTI 2024.07.24. 09:29

Ahogy a HelloVidék korábban hírt adott róla,augusztus első felében végleg kiürítik a győri börtönt, és az ott fogva tartott 165 embert Sopronkőhidára, illetve más büntetés-végrehajtási intézetekbe szállíthatják át. Az áttelepítés azonban számos égető kérdést vet fel, kezdve onnan, hogy az intézkedés a fogva tartásokat elrendelő Győri Törvényszéket is igencsak váratlanul érte. Emiatt több tucat új rabot még Győrbe hívtak be a büntetésük letöltésére, de most őket is át kell irányítani a sopronkőhidai intézetbe. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) rendre „idő előttinek” minősíti a sajtó kérdéseit, és még nem döntött a győri börtön épületének sorsáról. Az ügy Győrben azonnal társadalmi vitát generált az üressé váló épület hasznosításáról - írt a Telex.

A Telex cikkéből kiderül, hogy előzetes egyeztetés helyben nem történt, a börtön tőszomszédságában álló törvényszék vezetősége is csak a kiadott közleményből értesült arról, hogy még idén nyáron végleg kiürítik a győri börtönt. Pedig az ítélkezést több okból is nagyon érinti a megyei bv. intézet kiürítése: a büntetés előtt álló elítéltek értesítése miatt;

az augusztusban elrendelendő letartóztatások miatt; és

az augusztusban elrendelendő letartóztatások miatt; és a tervezett távmeghallgatásos tárgyalások miatt. Somogyi Zoltán, a Győri Törvényszék elnöke a Telex kérdésére kifejtette, hogy néhány tucatnyi új elítélt már a kiürítés hírének bejelentése előtt megkapta a bíróság bv. irodájától a behívóját, ami még a győri börtönbe szólt, mert a bíróságot sem avatták be a döntésbe. Aztán megjelent a bezárásról szóló hír, utána külön tisztáznia kellett a törvényszéknek, hogy akkor mégis hová küldhetik a győri letöltőházba rendelt új rabokat. Ami pedig a jövőbeni letartóztatásokat illeti, a lap információi szerint augusztus 1-jétől már nem a győri börtönben hajtják végre a Győrben elrendelt kényszerintézkedéseket, ahogyan a jogerős büntetést sem kezdi letölteni senki a megyei intézetben. Fő szabály szerint a letartóztatottaknak is Sopronkőhidát jelölik ki elsejétől. A lap érdeklődött arról is, hogy mi lesz a dolgozókkal, hogyan és hová fogják utaztatni, mivel a közlés szerint a BVOP nem tervez elbocsátást. Győrhöz Sopronkőhida, Szombathely és Veszprém esik viszonylag közel, ezek közül Kőhida a leggyorsabban megközelíthető az M85-ösön. Ám napi ingázásnál sok a 100 kilométer, és nem is mindenki győri az érintettek közül. A BVOP erre annyit felelt: A kollégák érdekében minden olyan munkáltatói intézkedést meghozunk, amelyek támogatják a lakhelyükhöz legközelebb eső, másik börtönünkben történő további foglalkoztatásukat. Mindeközben a győriek láthatóan azonnal találgatásba kezdtek a belvárosi épület sorsáról, és vitáznak az észszerű megoldásokról. Nemrég újították fel A megyei bv. intézeten egyébként nem is olyan régen, 2021-ben végeztek felújítást. Az év elejére csaknem 900 négyzetméter falfelület kapott salétromosodás elleni védelmet és új vakolatot. Emellett ajtókat cseréltek, és az energiatakarékosság érdekében 34 különálló, és 19 méter sorolható, egybefüggő műanyag ablakot is kicseréltek az acélrácsokkal együtt. 2021. február 19-én büszkén jelentette a szervezet a Bv. Hírlevélben, hogy „megszépült külsejével a győri börtön méltóbb módon képviseli immáron a modern büntetés-végrehajtási szervezetet". Még annak is csak 9 éve, hogy a régi, örökölt szemlélettel dacolva sikerült fallal elválasztani a cellák vécéit. Ennek ellenére, miért is kell most kiürteni? A döntéshez a Telex információ szerint az vezetett, hogy nemrégiben kiderült, hogy az 1910-es években épült börtön műszaki állapota nagyon leromlott. A biztonságos fogva tartás feltételeit sem lehet már teljesen garantálni, ezért is tudták a fogvatartottak egy fémdarabbal megbontani a falazatot. Címlapkép: Getty Images