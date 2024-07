Újabb két vidéki börtönt zárhatnak be ősszel: kiderült, mit tervez a Büntetés-végrehajtás

A győri után ősszel az egri és a szekszárdi börtönöket is bezárhatják, tudta meg a Pénzcentrum. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) ugyan nem erősítette meg a hírt, de a lap úgy tudja, már értesítették az egyes érintett fogvatartottak ügyében eljáró ügyvédeket a várható lépésről.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet augusztus 1-jei bezárása után, október elsejével bezárják a Heves vármegyei, illetve a Tolna vármegyei intézeteket is – írta meg a Pénzcentrum. A lap szerint a várható lépésről már értesítették az egyes érintett fogvatartottak ügyében eljáró ügyvédeket is.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) a Pénzcentrum megkeresésére nem erősítette meg, de nem is cáfolta a hírt. Közölte, hogy jelenleg is vizsgálatok folynak arról, vannak-e a győri börtönhöz hasonló, a századforduló környékén épült, kis befogadóképességű intézetek, ahol a biztonságos fogvatartás feltételei teljeskörűen már nem biztosíthatók, ugyanakkor a felújítások aránytalanul magas pénzügyi ráfordítást igényelnének.

Nagyon fontos, hogy amennyiben ezek a tervek megvalósulnak és a vizsgálatok alapján döntés születik, akkor sem járnak semmilyen elbocsátással! Ebben az esetben kollégáink munkájára más intézetekben, új beosztásokban számítunk

– tette hozzá a BvOP.

A portálnak küldött válaszban az is szerepel, hogy korábban beszámoltak arról, a büntetés-végrehajtási szervezet úgy döntött, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetet néhány hónapon belül kiüríti. A most elérhető információk viszont a bíróság is későn értesült a győri börtön bezárásáról, ezért az új elítélteket jelenleg Sopronkőhidára irányítják át.

