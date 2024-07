Ezt rontja el nagyon sok magyar: sokan nem is tudják pedig az egészségük múlhat rajta

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne hallotta volna már azt a szállóigét, amely úgy hangzik: a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Ennek ellenére még mindig rengeteg azoknak az embereknek a száma, akik időhiányában, vagy egész egyszerűen más okból mégis kihagyják a reggelit. Egy felmérés szerint az Egyesült Államokban élők 25 százaléka rendszeresen mellőzi a reggelit, ami nem kevés szám, ha figyelembe vesszük azt, hogy a világ legfejlettebb államában 333 millióan élnek. De vajon milyen hatásai lehetnek hosszabb távon a reggeli mellőzésének? Ennek jártunk utána.

Kevesen tudják, de a reggelizés a történelem nagy részében nem létezett. A rómaiak például általában naponta csak egyszer étkeztek, maga a reggelizés csak a 17. században kezdett elterjedni. A reggeli valódi fontossága a 60-as évektől kezdve értékelődött fel. Ebből az időből származik az a jól csengő szállóige, amit egy amerikai táplálkozástudós, Adele Davis mondott: „úgy kell reggeliznie, mint egy királynak, ebédelnie, mint egy hercegnek, és vacsoráznia, mint egy koldusnak” .

Az azóta eltelt évtizedek óta a világunk jelentősen megváltozott, és nagyon sok embernek nincs ideje, és sokszor kedve se, hogy leüljön, és bekapjon valamit.

A reggelizés pedig kulcsfontosságú, mivel ébredés után kiemelt szerepet játszik abban, hogy helyreállítsa a glükóz-ellátását, azaz a szervezet fő energiaforrását, azért, hogy testünk egész nap működhessen. A reggeli során rengeteg fehérjét, egészséges zsírokat, rostokat és antioxidánsokat vehetünk magunkhoz, amelyek mind szükségesek a jó egészség fenntartásához, és a kiegyensúlyozott életvitelhez. Ennek ellenére mégis sokan vannak, akik mellőzik, mondván, időigényes, nem fér bele a reggeli rutinhoz, és csak hátráltatja őket a mindennapokban.

Természetesen nemcsak a kényelmi szempontok azok, amelyek leginkább kihatással vannak a reggelizés elhagyására, hanem egyeseknél az anyagiak is döntő erővel bírnak. Nagyon sokan nem azért hagyják el a reggelit, mert ódzkodnak tőle, hanem azért, mert nem engedhetik meg maguknak az extra költségeket, és ott spórolnak, ahol tudnak.

A reggeli elhagyása számos egészségügyi veszéllyel járhat ezek különösen azok számára lehetnek veszélyesek, akik irritábilis bél szindrómával küzdenek. Az irritábilis bél szindróma (IBS) a belek funkcionális rendellenessége, ami olyan tünetekkel járhat, mint hasfájás, puffadás, hasmenés vagy székrekedés, ám hátterében nem szervi eltérés áll. Népbetegségről, civilizációs kórképről van szó, hasi pániknak is szokták nevezni.

A reggeli elhagyása során azonban komoly kockázatoknak tesszük ki magunkat, mivel megvonjuk az olyan tápanyagokat, gyümölcsöket, magas rosttartalmú ételeket, és teljes kiőrlésű gabonákat, amelyekre szervezetünknek szüksége van.

Nőhet a szívbetegségek kockázata

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a reggeli jelentősen csökkenti az éhségérzetet. Ezzel szemben azoknál, akik kihagyják a reggelit, nagyobb valószínűséggel alakul ki az inzulinérzékenység, ami nagyban hozzájárulhat olyan kockázati tényezőkhöz, mint a magas vérnyomás (hipertónia), a koleszterin-egyensúlyzavar (diszlipidémia).

A szívbetegeknek különösen fontos a reggeli, azért, hogy telítetlen zsírokban, rostokban és antioxidánsokban gazdag ételeket fogyasszanak, mivel ezek mindegyike jót tesz a szívnek. A reggelizési szokások egész egyszerűen fogalmazva egy „hosszabb” esti böjtöt törnek meg, amely során csökken a ghrelin névre keresztelt éhséghormon. Az éhséghormon nem csupán arra ösztönzi a szervezetünket, hogy kezdjen el zsírt raktározni, hanem hatására a zsírok lebontásának üteme is csökkenni kezd.

Rossz hír a cukorbetegeknek

A reggeli kihagyása súlyos problémákhoz vezethet, például hipoglikémiáoz, és és rinzulinrezisztenciához vezethet, ami később tovább fejlődhet 2-es típusú cukorbetegséghez is. Egy felmérés szerint a reggeli kihagyása jelentősen növelheti a vércukorszintet, és a rossz glikémiás kontroll kockázatát az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél.

Egy másik tanulmány ezzel szemben arra jutott, hogy a reggeli kihagyása összefüggésbe hozható a prediabétesszel, ami az az állapot, amikor a vércukorszint már magasabb a normálisnál, de még nem olyan magas, hogy cukorbetegséget jelentsen ki az orvos. Ez az állapot még visszafordítható táplálkozási szokások megválasztásával, illetve a mozgás beépítésével.

Jelek, amelyekre figyeljünk

A reggeli elhagyásának negatív hatásainak számos olyan jele lehet, amit nem árt észben tartanunk. Na de vajon melyek ezek?

Csökkenő energiaszint

Fejfájás

Emésztési zavarok

Fogyás

Alvási problémák

A szakértők szerint ha előző este a kelletnél is többet ettünk, és még reggel is jóllakottnak érezzük magunkat, nem érdemes feleslegesen belénk erőltetni az ételeket. Ám, ha mégis éhesek lennék mindenképp együnk valamit. Ha mégse tudjuk megejteni rendszeres jelleggel a reggelizést a szakértők azt javasolják, hogy ébredés után első órákban, ha lehet akkor is vegyünk magunkhoz valami olyan harapnivalót, ami gazdag fehérjékben. Ez lehet akár egy sima, banán, joghurt, tojás, vagy egyéb más gyümölcs.

Forrás: realsimple.com

Címlapkép: Getty Images