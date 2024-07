Hűsítő túratippek kánikula idején: ezek 2024 top tanösvényei most Magyarországon

A magyarországi nemzeti parkok és erdészeti társaságok kiemelt figyelmet fordítanak a tanösvények látogatottságának nyomon követésére és a környezeti károk minimalizálására. Felkerestük a Fertő--Hanság Nemzeti Parkot, az Aggteleki Nemzeti Parkot és a Bakonyerdő Zrt.-t hogy megismerjük erőfeszítéseiket a fenntartható ökoturizmus és környezeti nevelés terén.

Megkeresésünkre az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága elmondta, hogy a tanösvények látogatottságáról a nemzeti park rendszeresen gyűjt adatokat. Ezek az adatok általában tartalmazzák az éves látogatószámokat, valamint a kiemelt szezonális időszakok látogatottságát. A statisztikák általában a nemzeti park éves jelentéseiben, valamint a látogatóközpontokban elérhetők.

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban többféle intézkedést hoztak a látogatók által okozott környezeti károk kezelése érdekében. Az ösvényekről való letérés és a taposási károk minimalizálása érdekében jól kijelölt és karbantartott útvonalakat biztosítanak, valamint figyelmeztető táblákat helyeztek el, hogy a látogatók ne térjenek le a kijelölt útvonalakról. A vandalizmus ellen szigorúbb ellenőrzéseket és járőrözést alkalmaznak, természetvédelmi őreik rendszeresen járják a területet, és azonnal intézkednek, ha rongálás nyomaira bukkannak. Ezenkívül különféle oktató és nevelő programokat szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és a természet megóvására.

A látogatói élmény javítása érdekében a nemzeti park különböző fejlesztéseket végez, mint például új információs táblák és interaktív elemek kihelyezése a tanösvényeken, a meglévő infrastruktúra fejlesztése, valamint a látogatóközpontok szolgáltatásainak bővítése. Ezen felül rendszeresen szerveznek vezetett túrákat és tematikus programokat is, amelyek során a látogatók mélyebb ismereteket szerezhetnek a terület természeti értékeiről.

A tanösvények fenntartása és karbantartása során számos kihívással kell szembenézniük. Gyakori probléma a látogatók által okozott károk, mint például a szemetelés, az ösvényekről való letérés és a taposási károk helyreállítása. Az időjárási viszonyok, mint az erős esőzések, viharok, leszakadó ágak és kidőlt fák, szintén jelentős sérüléseket okozhatnak az ösvényeken, amelyeket rendszeresen javítaniuk kell. Emellett folyamatosan figyelniük kell a növényzet és az élővilág védelmére is. A természeti károk elleni küzdelem és az élővilág megóvása érdekében időben kell intézkedniük, ami gyakran kihívást jelent.

A kutyás kirándulások meglehetősen népszerűek a Fertő-Hanság Nemzeti Park tanösvényein.

A kutyás látogatóknak be kell tartaniuk bizonyos szabályokat, például a póráz használatát, hogy a helyi vadon élő állatokat ne zavarják. Bizonyos ösvényeken és területeken esetleg korlátozások is érvényben lehetnek, így érdemes előzetesen tájékozódniuk a kedvencükkel érkező látogatóknak.

Következőként az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága válaszolt kérdéseinkre. Megtudtuk, hogy Aggteleki Tájegységben található 9 db tanösvény nagy részénél becsült adataik vannak a látogatottságról. A Bokorlabirintus ösvény és a Bódva-völgyi tanösvény esetében szinte pontosan meg tudják mondani a látogatók számát, mivel egyrészt ezek a Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomás működési idején üzemelnek, az állomáson pedig vezetnek látogatónaplót - amelyben vezetik a látogató csoportok létszámát -, másrészt pedig a Bódva-völgyi tanösvény útvonalán található látogatószámláló, ami szintén biztosít adatokat. Természetesen nem minden látogató megy ki a Bokorlabirintus ösvényre, és nem minden digitálisan rögzített látogató a Bódva-völgyi tanösvényt látogatja (a tanösvény egy gépjárművek által is használt földúton halad, és azokat is érzékeli a látogatószámláló), ezért ezek az adatok nem tökéletesen pontosak. 2023-ban látogatóstatisztika: Bokorlabirintus ösvény - 425 fő, Bódva-völgyi tanösvény -850 fő). A Kincskereső ösvény esetében pontosan ismerik a látogatószámot (2023-ban 1024 fő). Itt a látogatáshoz szükség van menetfelszerelésre (menetlevél, matrica, fatojás), és mivel ezt meg kell vásárolni, pontos adataink vannak róla. Általában gyermekenként vesznek 1-1 menetfelszerelést a családok, de a kollégák a kísérők számát is fel szokták írni. Menetfelszerelés nélkül is ki lehet menni az ösvényre, de úgy nem ad akkora élményt, de az ilyen típusú látogatók száma elhanyagolhatónak tekinthető.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a tanösvények, játékösvények látogatottsága hozzávetőlegesen 5 993 fő.

A látogatók nem okoznak jelentős környezeti terhelést a tanösvényeken. A látogatóforgalom nagy része a Baradla-barlangra és annak közvetlen környezetére irányul. Ez magába foglalja a Baradla ösvény első 300 méterét is, tehát itt kell némi taposásra és szemétre számítani, de ennek a mértéke inkább közepesnek, mint nagyfokúnak mondható.

Igyekeznek karbantartani tanösvényeik táblarendszerét és útvonalát is. Amennyire lehetőségük van, fejlesztik is a táblákat, pl. néhány éve felújították a Szádvár tanösvényt, ami így nem csak teljesen új, hanem újragondolt táblákkal lett ellátva. Próbálnak interaktív elemeket beépíteni a tanösvényekbe, ami által nagyobb élményt nyújtanak és így az általuk közvetített információk is jobban rögzülnek, emlékezetesebbé válnak. A Fürkész, a Kincskereső és a Bokorlabirintus ösvények kifejezetten sok interaktív elemet tartalmaznak. A Szádvár, a Baradla és Huculok nyomán ösvénynek is vannak interaktív elemei, de nem ezek dominálnak. A Tohonya-Kuriszlán és a Bódva-völgyi tanösvény nem tartalmaz interaktív elemet, ezek felújításakor, újragondolásukkor majd próbálják ezeket beépíteni. A Zöld határ tanösvény is alapvetően interaktív lenne, de állapota kifejezetten rossz, szinte használhatatlan (főleg az interaktív elemek terén).

A tanösvények felújítása és karbantartása munkaerő és pénzügyi ráfordításokat megkövetelő feladat, amely kihívásnak a lehetőségek minél teljesebb körű kihasználásával törekszik az Igazgatóság megfelelni. A szemét összegyűjtése, illetve a túraútvonalon az aljnövényzet és a belógó ágak ritkítása folyamatosan keletkeztet feladatokat. A tanösvények irányító és információs táblái, interaktív elemei többnyire a természetes elhasználódásuk – ritkább esetben rongálás - miatt igényelnek karbantartást (festést, cserét).

Vannak kutyás kirándulók térségükben, de ezek tanösvényeken megjelenő számát nem ismerik. Kutyát a kijelölt ösvényeken is kizárólag csak pórázon lehet vinni.

Végezetül, a Bakonyerdő Zrt-t felkeresve Patocskai-Lunk Eszter kommunikációs vezető elmondta, hogy kilenc tanösvényt üzemeltetnek (Cuha-völgyi; Hubertlaki; Bakonyi Betyár; Koloska-völgyi; Öreg bükk; Roth Gyula; Tallós Pál és a Keszthelyi-hegységben található Medvehagyma és Boroszlán tanösvény), és hamarosan már két útvonalra bővülő szívbarát kardioösvényt hoznak létre működési területükön, mely magába foglalja a Bakony, Balaton-felvidék és a Keszthelyi-hegység vonulatait egyaránt. A kilátóknál elhelyezett látogatószámlálók, valamit a Bakonyban az elmúlt időszakban végzett terepi látogatószámlálásnak köszönhetően jól becsülhető adatokkal rendelkeznek az ökoturisztikai létesítmények látogatottságával kapcsolatban.

A sok kedvelt kirándulási célpont közül kiemelve pl. a Cuha-völgyet, ahol 2023 május első hétvégéjén közel 1500 ember kirándult a számlált adatok szerint.

A pandémia hosszú időszaka alatt egyre többen találtak rá a természetjárás élményére, és ez a lelkesedés szerencsére sokakban azóta is megmaradt. Alapvetően, ha a természetjárók betartják az erdőjárás írott és íratlan szabályait kevés környezetkárosítással találkoznak, azonban azt nem mondhatják, hogy nincs. Kihelyezett táblákkal felhívják a természetjárók figyelmét az erdőjárás szabályaira és kérik azok betartását. Több alakommal szembesülnek a tanösvényekre kihelyezett információs és tájékoztató táblák sérülésével, összefirkálásával, az erdei bútorgarnitúrák megrongálásával és a sokat emlegettet szemeteléssel találkoznak a terepen dolgozó kollégáik. Ezeket igyekeznek lehetőségek szerint a legrövidebb időn belül helyreállítani, a szemetet elszállítani.

Az erdészeti társaságok elsősorban a fenntartható módon megtermelt megújuló nyersanyag, az erdőből származó faanyag értékesítéséből származó bevételeikből „forgatnak vissza”, azaz látják el közjóléti feladataikat, így például az erdők turisztikai infrastruktúrájának fenntartását. A Bakonyerdő Zrt. számára fontos, hogy olyan fejlesztéseket valósítson meg az általa kezelt erdőkben, amelyek tovább gyarapítják a természetes kikapcsolódás lehetőségeit. Az erdő maga igazi élmény, ha odafigyelnek és nyitott szemmel-szívvel járnak benne. Irányító és tájékoztató táblák kihelyezésével támogatják a könnyebb tájékozódást. Egyre gyakrabban alkalmaznak interaktív játékos feladat elemekkel bővített tájékoztató táblákat, melyek az adott térség élővilágát mutatják be. A tanösvények mentén erdei bútorgarnitúrák, kisebb pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, esőbeállók kerülnek kialakításra. Gyermek és felnőtt csoportok részére, előre egyeztetett időpontban erdész, erdőpedagógus kollégáik természetismereti túrákat is vezetnek. Egyes útvonalakon mobil applikáció segítségével járható be a tanösvény, melynek alkalmazásával a térségre jellemző legendákat, történeteket, érdekes tudnivalókat hallgathatják meg az erdőjárók.

Az erdei turizmust kiterjedt és egyre bővülő infrastruktúra szolgálja a Bakonyerdőnél. Nagyobb beruházások mellett, például a kilátók és turistaházak létesítése, vannak napi rendszerességű feladatok is, mint pl. az erdei bútorgarnitúrák, erdei pihenők, tűzrakó helyek, hidak és esőbeállók hálózatának karbantartása.

A tanösvények létrehozása után sajnos mindig adódnak kisebb-nagyobb rongálások, összefirkált információs és tájékoztató táblákkal, a tanösvények mentén kialakított pihenőknél, tűzrakóhelyeknél eldobált, hátrahagyott szemétkupacokkal találkoznak. A tanösvénytáblák hagyományos fa szerkezetének karbantartása, festése, javítása esetleges cseréje, a kirándulóhelyek tisztaságának megőrzése az Erdőgazdaság rendszeres feladatai közé tartoznak.

Kollégáik gyakran találkoznak a kedvelt kirándulóhelyeken kutyás kirándulókkal, ilyen helyszínek a Bakonyban a Cuha-völgy, Gyenesdiáson a Nagymező kirándulóközpont, vagy Balatonfüred térségében a Koloska-völgy is. Hogy közülük hányan járják végig a tanösvényeket, erről nem tudnak nyilatkozni.

Címlapkép: Getty Images