Megkongatták a vészharangot: újra felütötte a fejét ez a betegség Magyarországon

Július közepén, a 29. héten 32 szamárköhögés-gyanús esetet regisztráltak itthon, ami új rekord az NNGYK heti jelentéseiben.

A legfrissebb jelentés szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből is jelentettek most gyanús fertőzést, ezzel idén már minden megyében potenciálisan megjelenhetett a betegség - írja a Telex.

Fontos megjegyezni, hogy az NNGYK ilyenkor csak a gyanú bejelentéséről számol be, de azt is listázza, hogy hány esetben sikerült azonosítani is a fertőzést. A jelentés szerint bejelentések a fővárosból, és 12 vármegyéből érkeztek (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Tolna és Veszprém). A potenciális szamárköhögéses betegek közül

8 volt csecsemő,

egy fő az 1-2 éves,

egy fő a 3-5 éves,

két fő a 6-9 éves,

három fő a 10-14 éves,

három fő a 15-19 éves,

egy fő a 20-29 éves,

egy fő a 30-39 éves,

öt fő a 40-49 éves,

három fő az 50-59 éves,

négy fő pedig a 60 év feletti korcsoportba tartozott.

Az NNGYK szerint az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok 11 fő esetében támasztották alá a klinikai diagnózist, a többi betegnél a diagnosztikus vizsgálatok még folyamatban vannak.

Címlapkép: Getty Images