Durva: fékezés nélkül rohant bele a furgonos a közutasok járművébe + videó

Egy figyelmetlen autós csapódott a Magyar Közút előjelző autójába a 67-es úton.

Mozgó tereléssel végeztek kaszálási munkálatokat a Magyar Közút kaposvári munkatársai a 67-es főúton, amikor egy figyelmetlen sofőr fékezés nélkül rohant bele a külső sávban lévő előjelző autóba - írja a vezess.hu. A balesetet a forgalomfigyelő kamera rögzítette, és a társaság Facebook-oldalán közzétette.

A Magyar Közút azt írja, az előírásnak megfelelően kihelyezték a munkaterület előtt az előjelző táblákat, valamint a digitális kijelzőkön is felhívták az autósok figyelmét a terelésre, ám a balesetet okozó sofőrnek még az sem tűnt fel, hogy a gépeken jó néhány, jól látható fényjelzés is be volt kapcsolva.

A becsapódást követően a brigádautó megpördült és a szalagkorlátnak ütközött. A karambol hatására totálkáros lett: kiszakadt a bal hátsó tengelye, eldeformálódott az alváza és a platója. Az előjelző jármű sofőrje szerencsésen megúszta az esetet, csak könnyű sérüléseket szenvedett és saját lábán szállt ki az autóból.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)