Tiszta vizet öntöttek a pohárba: ezek a legegészségesebb gyümölcsök

HelloVidék 2024.08.06. 15:02 Megosztom

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne szeretné a gyümölcsöt, ami nem is csoda, hiszen nemcsak, hogy finom, de egészséges is. A gyümölcsök teli vannak vitaminnal, ásványi anyagokkal. A gyümölcsök rostokat, antioxidánsokat tartalmaznak, így minden adott az egészséges életmódhoz. Természetesen joggal merül fel a kérdés, hogy a sok fajta gyümölcs közül, melyik a legegészségesebb. A HelloVidék most csokorba gyűjtötte a legjobb gyümölcsöket, lássuk melyek a legjobbak!

Avokádó Amy Gorin dietetikus táplálkozási szakértő szerint egyre nagyobb a népszerűsége az Avokádónak, Egy friss felmérés szerint az amerikaiak évente 3,6 kg avokádót esznek fejenként. Gorint a Realsimple.com-nak elmondta, hogy ezek káliumban gazdag ételek. Az avokádó könnyen szeletelhető, kenhető, remek kiegészítőként szolgálhat a krémes turmixoknak, salátaönteteknek és sok másnak is. Amellett, hogy ízletes, az avokádó tele van egészséges zsírokkal, rostokkal és antioxidánsokkal – teszi hozzá Mackenzie Burgess táplálkozási szakértő. Mint, ahogy fogalmazott, a kutatások kimutatták, hogy az avokádó segíthet az egészséges szív és immunrendszer támogatásában. Áfonya Az áfonyát sokan szeretik, mivel jó nasi, és rendkívül egészséges vitaminforrás. Egy csésze áfonya négy gramm rostot tartalmaz, az olyan alapvető tápanyagok mellett, mint a mangán, a C-vitamin és a K-vitamin, valamint az antocianinok – egyfajta fitonutriens” – mondja Burgess. A Food & Function folyóiratban megjelent új tanulmány szerint, ha naponta egy csésze friss áfonyának megfelelő mennyiséget fogyasztunk, az javíthatja az endothel működését. Ez segít megőrizni az erek zökkenőmentes működését, és nem utolsósorban fontos a szív egészsége szempontjából. Alma Az első, és legfontosabb, ne becsüljük alá az almát, rendkívül magas a rosttartalommal, és polifenollal, ami a kutatások szerint jelentősen csökkentheti a koleszterinszintet és támogathatja a szív egészségét. Az alma tele van olyan hozzáadott agyfunkciót támogató tápanyagokkal, mint az omega-3 (DHA és EPA) és a kolin. Málna A málna a legjobb gyümölcs a bőr és a hormonháztartás szempontjából. Teli van C-vitaminnal, aminek köszönhetően segítik támogatni a kollagéntermelést és megvédik az öregedő bőrt – mondja Guan. Ha rendszeresen fogyasztasz málnát, akkor kevesebb az esély rákos betegségek kialakulására. A gyümölcsnek ugyanis magas az ellagsav tartalma, ami segít a testednek megszabadulni a szabad gyököktől Banán Ha viszonylag aktív ember vagy, és szeretsz mozogni, akkor kiváló választás lehet számodra a banán, mivel magas glikémiás értékű tartalommal bír. Egyszerű kiszerelése megkönnyíti, hogy útközben is elfogyasszák mind a gyerekek, mind a sportolók is. Magas szénhidráttartalma gyors energiaforrást biztosít, ugyanakkor káliumban is. A banán segít ellensúlyozni a vizeletürítéssel járó kalciumveszteséget, ami akkor fordul elő, ha a vizelet kálium-ion szintje megnő. A banánnak nyugtató hatása is van. Triptofán nevű összetevőjének köszönhetően javítja a kedélyünket. Citrom A citrom kiváló választás az egészség és az immunitás erősítésére – hívja fel a figyelmet Guan. Mint mondja, kezdjük a napot C-vitaminban gazdag gyümölcslével, amelynek nincs hatása a vércukorszintre. A tisztító gyümölcsként ismert citrom csökkenti a gyulladást, és számos előnnyel jár, többek között serkenti az emésztést. Ezenkívül ez a sárga antioxidáns erősíti a szervezet védekezőképességét a fertőző betegségek és a megfázás ellen A citrom megelőzi az érrendszeri problémákat, a visszerek és az aranyér kialakulását, felgyorsítja a sebgyógyulást, megszünteti a fogínyvérzést és enyhíti a fogínybetegségeket. Dinnye Kevés olyan gyümölcs van, amit ilyen sokféleképpen lehetne élvezni, mint a dinnyét. Akár le is fagyaszthatjuk, szeletekre vághatjuk, össze is turmixulhatjuk egy forró nyári délutánhoz. A A vitaminkínálata lenyűgöző a görögdinnye esetében, karotinoidokkal és likopinnal, kiváló a szem-, szív- számára, valamint a rák megelőzésére. A görögdinnye 90-92%-os víztartalma mellett 8-10%-ban tartalmaz mindenféle szuper összetevőt, köztük vitaminokat, antioxidánsokat és ásványi anyagokat, rostot, valamint a magokat, melyek az egészségre fantasztikus hatással vannak. Eper Az eper kiváló C-vitamin forrás, számos egyéb vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, és még a vércukorszint szabályozásában is segíthet - mondja Kacie Barnes. Mint mondja, nagyon sok vízet és kevés a szénhidrátot tartalmaz. Az eper könnyen fogyasztható önmagában, rukkola vagy spenótsalátára szeletelve, vagy turmixba turmixolható. Az eper egész évben fogyasztható. Cseresznye A cseresznye az egyik legegészségesebb gyümölcs, tele van antioxidánsokkal és gyulladáscsökkentő vegyületekkel. Jó rost-, kálium- és C-vitamin forrás, és egyéb vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz. A cseresznyét gyulladáscsökkentőként is tartják számon. Forrás: realsimple.com Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!