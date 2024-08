Durván kilőttek az árak: ennyibe kerül ma egy temetés Magyarországon

Alaposan elszálltak a temetkezés árai a temetkezés árai, mind a koporsós, mind a hamvasztásos temetés kb. 10 százalékkal kerül többe manapság, mint egy évvel ezelőtt.

Az egyik szakmai szervezet elnöke szerint ez arra vezethető vissza, hogy megdrágultak a szükséges kellékek, az energia és a munkaerő is, a szolgáltatók pedig kénytelenek voltak ezt áthárítani az ügyfelekre - számolt be róla a Pénzcentrum.

2024. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat - közölte a héten a Központi Statisztikai Hivatal. A szolgáltatások átlagosan 9,1 százalékkal drágultak egy év alatt.Viszont a temetési szolgáltatások majdnem az átlagos infláció több mint kétszeresével drágultak meg egy év alatt.

Mint a KSH részletes adatbázisából kiderült: idén júliusban egy koporsós temetés országos átlagára 442 080 forintba került, egy évvel korábban még csak 403 500 forintot kellett érte átlagban fizetni, ez 9,65 százalékos áremelkedés. Sőt, 2022 júliusában a koporsós temetés átlagára 326 930 forint volt, azaz manapság ennél már több mint 35,2 százalékkal lett drágább ez a temetkezési forma.

A hamvasztásos temetés átlagára idén júliusban 318 820 forint volt, egy évvel korábban még csak 288 680 forintba került, egy év alatt ez 10,44 százalékos drágulást jelent. Ha 2022 júliusához viszonyítunk, amikor ennek átlagára még 232 330 forint volt, akkor kiderül: 2 év alatt a hamvasztásos temetkezés ára 37,2 százalékkal emelkedett.

Napjainkban már a két temetkezési forma árkülönbsége átlépte átlagosan a 123 ezer forintot, tavaly júliusban még csak 114 820 forint volt a különbség, 2022 nyarán pedig még csak 84 600 forinttal volt olcsóbb a hamvasztásos, mint a koporsós temetés.

Áthárították az emelkedő költségeket

A Pénzcentrum kérdésére Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke is arról beszélt: az elmúlt 1-2 évben az infláció jelentős hatással volt a temetkezési árakra, ahogy sok más termék és szolgáltatás ára is emelkedett. Az infláció növekedése miatt a temetkezéssel kapcsolatos költségek, mint például a koporsók, urnák, temetési szertartások, sírhelyek, elhunyt szállítások, hűtések, temetői szolgáltatások és egyéb kiegészítő termékek, és szolgáltatások ára is emelkedett.

Ezeken felül az infláció emelkedése hatással volt a nyersanyag árakra, munkaerőköltségekre, üzemanyag- és energiaárak emelkedésére is. Ezen emelkedések megnehezítették a családok számára a temetési szertartások finanszírozását. Bízunk benne, hogy ez a tendencia arra ösztönözheti az embereket, hogy előre gondoskodjanak temetési szertartásaik költségviseléséről

- magyarázta az elnök.

Egyes régiókban a temetkezési árak 10 százalékos vagy annál kissé nagyobb mértékben is emelkedhettek az elmúlt 1-2 évben, ezek az áremelkedések közvetlenül követik az általános inflációs trendeket. Hozzátette: a Központi Statisztikai Hivatal adatai reálisnak tűnnek az áremelkedés tekintetében.

Az egyéb költségek növekedése is nagyban hozzájárult ehhez az emelkedéshez, mint például az energiaárak, a munkaerőköltségek, valamint a nyersanyagok (pl. fa, textil, üveg, kerámia, márvány, gránit, építőipari anyagok) áremelkedése. A temetkezési szolgáltatások ára az inflációval és más gazdasági tényezőkkel összhangban emelkedik.

Megemlíteném, hogy az áremelkedés mértéke régiónként és szolgáltatónként is változhat, és a különböző temetkezési csomagok között is jelentős árkülönbségek lehetnek a temettetők igényeinek és a szolgáltatások minőségének függvényében

- mondta Palkovics Katalin.

