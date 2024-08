Brutális gaztett: 81 kutya szenvedett bezárva, egy zalakoppányi házban, saját ürüléküket ették

81 kutyát mentettek ki egy házból, 21 tetemet a fagyasztóban találtak meg a zalakoppányi házban - számolt be róla a Noé Állatotthon Alapítvány.

p>„Felfoghatatlan és undorító” – jellemezte az RTL Híradónak egy állatvédő vasárnap a zalakoppányi brutális állatkínzást. A híradásból kiderült, hogy 21 elpusztult kutya tetemére találtak a hatóságokkal közösen az állatvédők a napokban a Zala megyei településen. 81 másik kutyát viszont sikerült megmenteni német gazdájuktól. Ezek nagy része azonban sosem volt szabad levegőn, ketrecekbe, szobákba zárva, saját ürülékükben élték napjaikat. Eljárás indult a nő ellen.

Ahogy a mentésben résztvevő Noé Állatotthon Alapítvány Facebook-posztjában írta:

Cukik, kapkodósak, tüzelő szukák, raptorok, babák, vemhesek, idősek, betegek, mindenki kijött. 12 kutya kivételével, a többiek soha SOHA❗️nem hagyták el a ketrecüket vagy a házat.

Ezek a kutyák most voltak kint a levegőn először, most látták a napot, érezték a szelet, és most találkoztak emberekkel (a gazdájukon kívül)!!! Elmebaj

Csont sovànyak, betegek, és full bolhás az összes kutyika.

Igazi beltenyészet

Sajnos a mentális probléma ennél a külföldi nőnél is nyilvánvaló volt, a gyűjtögetés és a mélyhűtőben tárolt halott kutyák is ezt bizonyítják.

Fertő, hugy, szar….csak a szokásos

