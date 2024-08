Ez a változás sokkolja a hazai borászokat: órási bajban a kékszőlős borvidékek

Európai, sőt világszinten is csökken a borfogyasztás. Ezt Magyarország a nagy bortermelő uniós tagországokkal azonos módon érzékeli. Leginkább a vörösborok fogynak rosszul – közölte Frittmann János borász is, aki hozzátette az is, hogy itthon a fehérborok értékesítésével egyelőre nincs gond.

Frittmann János borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke az InfoRádióban azt nyilatkozta: ha a fiatalok alkoholt isznak, koktélokat, long drinkeket fogyasztanak, nem is ismerik a borokat. A nagy italgyártó cégek a marketingre, reklámra jóval többet tudnak fordítani, ezek a termékek divatosak lesznek, és így valóban csökken a borfogyasztás Magyarországon, ahogy világszinten is. Leginkább a vörösborok fogynak rosszul – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy itthon a fehérborok értékesítésével egyelőre nincs gond. Mindazonáltal váratlanul érte a borágazatot a fogyasztás ilyen mértékű csökkenése. Szerinte is alternatívákat kell keresnie a borászatoknak. Úgy látja azonban, hogy a must nem a legjobb irány. Nagyjából húsz éve a pincészete is évekig palackozott natúr, pasztőrözött mustot, de ez a termék nem bizonyult versenyképesnek az ízesített üdítőkkel. Frittmann János nagyobb fantáziát lát a pezsgőben, valamint a boralapú, gyümölcsös, alkoholos italok, koktélféleségek készítésében. Utóbbival a Frittmann borászat is megpróbálkozott, eddig nagy sikerrel, ezek a termékek rendkívül népszerűvé váltak a fiatal korosztályban. Mint mondta, sokan leszólják, megszólják azt, aki ilyet készít, de szerinte a változásokkal együtt kell tudni élni, aki pedig erre nem képes, az „el fog bukni". A fröccs is valamikor egy szitokszó volt, most újra visszakerült a megbecsült italok közé, hozta fel példaként, hozzátéve, hogy szerinte ezekkel az alternatív megoldásokkal élni kell. Frittmann János azt mondta: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa már dolgozik az ilyen italok népszerűsítésén. A cél, hogy a palackozott borokból helyben készítsenek koktélokat, illetve boralapú italokat kétdecis kiszerelésben is lehet készíteni, ahogy néhány cég már foglalkozik is itthon ilyenekkel. Ugyanakkor a marketing mellett a jövedéki törvény módosítására is szükség lesz a könnyebb értékesítéshez. Megjegyezte: ezzel a témával európai szinten, közösen is foglalkoznia kellene a borászatoknak, mert nem hiszi, hogy az a megoldás, hogy kivágják a kékszőlőket. Címlapkép: Getty Images