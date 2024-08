Így tudsz 2024-ben a legtöbbet spórolni: tízezrekkel fizethetsz többet, ha nem figyelsz a trükkökre

Az elmúlt évek gazdasági visszaesése számos háztartást késztetett arra, hogy szorosabbra húzza a nadrágszíjat: a legtöbb magyarnak életbevágó kérdés lett, hogy mi az, amin effektív módon tud jelentős összegeket spórolni. Ám sajnos sokaknak még így is számolgatnia kell, hogy mire nem telik majd hónap végén. Sokan emiatt hitelt is felvesznek, hogy olyan igényeket fedezni tudjanak, mint például az utazás - de rengeteg az áruhitel is - írta a Pénzcentrum.

Az emlúlt évek gazdasági visszaesése számos háztartást késztetett arra, hogy szorosabbra húzza a nadrágszíjat: a legtöbb magyarnak életbevágó kérdés lett, hogy mi az, amin effektív módon tud jelentős összegeket spórolni. Ám sajnos sokaknak még így is számolgatnia kell, hogy mire nem telik majd hónap végén. Sokan emiatt hitelt is felvesznek, hogy olyan igényeket fedezni tudjanak, mint például az utazás - de rengeteg az áruhitel is - írta a Pénzcentrum.

Az említett jelenségek az elektronikai cikkek esetében is érvényesülnek, sőt, hatásuk talán itt a legjelentősebb. Ezért a vonatkozó iparág néhány képviselőjét kérdezte a Pénzcentrum arról, hogyan vásárolnak a magyarok használtan. A keresési adatok és a sikeres tranzakciók alapján a legnagyobb érdeklődés a videó és audió eszközök iránt mutatkozik a Jófogáson, ideértve a hifi és házimozi rendszereket, fejhallgatókat, valamint lemezjátszókat. Ezt a kategóriát szorosan követik a mobiltelefonok, majd a laptopot, PC-t, tabletet és e-book olvasót is magában foglaló számítástechnikai eszközök. - közölte a lappal a Jófogás. Jól látszik tehát, hogy a háztartási nagygépek vásárlása elsősorban nem ezen a platformon történik, ellenben a multimédiás eszközök iránt hatalmas a kereslet. Meghatározó emellett a szezonális hatás is, a Jófogás szerint a nyári hónapokban a használtpiacon nem meglepő módon a klímaberendezések iránti kereslet növekedett meg látványosan. Júliusban a különböző típusú klímák és ventilátorok iránti érdeklődés több mint duplájára nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest A cég kiemelte, hogy a platformot azért is érdemes figyelni, mert sokszor grátisz ajánlatokat is lehet találni, április és július között számos ingyenesen elvihető termék is jelen volt a honlapon, ezek közül a legjelentősebb talán a fűnyíró volt. A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható, ITT! Címlapkép: Getty Images