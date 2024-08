Kevesen merik bevállalni: tényleg megéri vályogból házat építeni Magyarországon?

A folyamatos fejlődés az építőipart sem kerüli el, de az újabbnál újabb gyorstechnológiák mellett a több száz éves megoldások is jelen vannak ma hazánkban. A sztenderdtől eltérő módszerrel épített ingatlanok árazása, hitelezhetősége is eltérő lehet. Megnéztük mire kell figyelni, ha vályog vagy épp 3D nyomtatott otthont vásárolnánk.

A vályog sok, ma is nagyra értékelt, remek tulajdonsággal rendelkezik, jó hőtároló, környezetbarát építőanyag, de sokan ódzkodnak tőle, ha házat keresnek.

Ennek az az oka, hogy ma az időtállóság nagyon fontos szempont az ingatlan kiválasztásánál. Márpedig a zsúpfedél, a vályogfal és a népi építészet sok más eleme is, folyamatos karbantartást és időről időre megújítást kíván, ha szeretnénk megőrizni jó tulajdonságaikat. Gondoljunk csak bele, a cserépre 50 év garanciát ad a gyártó, ezzel szemben a zsúpfedelet, folyamatos karbantartás mellett is, cserélni kell 20-30 évente. Ugyanez a helyzet a vályoggal, ami sok jó tulajdonsággal bír, de ezek között nem szerepel az időtállóság. Rendszeresen foglalkozni kell az ilyen épületekkel, szemben a téglából épült vagy panel házakkal. Ennek megfelelően az ilyen ingatlanok ára alacsonyabb lehet, mint a megszokott technológiai megoldásokkal készült társaiké. Vonzóvá teszi azonban a természetközeliség és a romantika, ami sokakat elfog a zsúpfedeles házikók láttán. Ma hazánkban több mint százezer vályogból épült lakóingatlan található

mondta Gadanecz Zoltán a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

Könnyűszerkezet és egyéb gyorstechnológiák

A másik végletet az úgynevezett gyorstechnológiák képviselik, a könnyűszerkezetes házépítéstől, az előregyártott betonelemekből készült épületeken át egészen a 3D nyomtatott ingatlanokig. A listát hosszan folytathatjuk, hiszen az építőipar is újabb és újabb módszereket próbál ki és honosít meg. Ezek megítélése is változatos képet mutat, hiszen előnyeik mellett hátrányaik is vannak. Sokan vélik úgy, hogy a könnyűszerkezetes házak kevésbé tartósak, mint a hagyományos, téglából épült társaik, ez pedig elveszi a vásárlók vagy építtetők kedvét.

A hazai vásárlóknak és a hitelintézeteknek az időtállóság nagyon fontos szempont

- emelte ki Gadanecz Zoltán.

Mire adnak hitelt?

Fontos leszögezni, hogy építőanyagok tekintetében nincs komolyabb megkötés a hitelezésnél - jelentette ki Vincze Krisztián a GV Hitelközpont ügyvezető tulajdonosa - az Ytong, a beton és a tégla is megfelelő. A könnyűszerkezetes technológiáknál az a fontos, hogy rendelkezzen az alkalmazott módszer ÉMI engedéllyel. Ebben az esetben ugyanolyan a hitelezési eljárás, mint egy hagyományos technológiával épült ingatlan esetében. Akkor sincs gond, ha nincs ilyen minősítés, de ebben az esetben egyedi vizsgálatra van szükség a hitel folyósításhoz

- szögezi le a szakember.

Az sem kizáró ok, ha vályog vagy patics falazat van, ilyenkor is külön vizsgálat kell, aminek eredménye eltérhet attól függően, hogy melyik bankhoz fordulunk.

- Nemrégiben szalmabála ház kapcsán volt ilyen ügyünk, ott negatív eredmény született, mivel a bank kockázatosnak ítélte rágcsálóveszély szempontjából az ingatlant - meséli Vincze Krisztián. - De ez nem jelenti azt, hogy a megszokottól eltérő módszerekkel épült házak ne lennének hitelezhetőek. Nagyon fontos, hogy a sztenderdtől eltérő esetekben, mindig egyeztessen az ingatlanközvetítő vagy a vevőjelölt a hitel szakértővel. Lényeges elem még az energetikai besorolás is, érdemes mielőbb elvégezni, az egyébként az eladáshoz minden esetben szükséges, felmérést is - emeli ki a hitelközpont vezetője.

Építési hitel is lehetséges

A gyorstechnológiáknál rendszeresen felmerülő probléma, hogy a hitelek ütemezése nem megfelelő. Ezért, ha nem téglafal készül, akkor az alkalmazott technológiához kell idomulnia a finanszírozásnak is.

A téglából épülő házaknál megoldható, ha nem is örömteli, hogy leáll az építkezés, bevárják ameddig a banki értékbecslő felméri, hogy megfelel-e a készültségi fok a következő finanszírozási részlet feltételeinek. Erre a gyorstechnológiáknál nincs mód

- emeli ki a szakember. Emiatt Vincze Krisztián azt tanácsolja a könnyűszerkezetes és más modern, gyors megoldásokat választó építkezőknek, hogy egyeztessenek arról hitel ügyintézőjükkel, hogyan tud a finanszírozás alkalmazkodni az alkalmazott technológia tempójához.

