Vaddisznók garázdálkodnak Balatonfenyves utcáin: mindent feldúlnak, megdézsmálnak

HelloVidék 2024.08.14. 10:02 Megosztom

Egyre nagyobb bosszúságot okoznak a helyieknek a vaddisznók Balatonfenyvesen: az állatok már kutyát is megtámadtak, illetve a termést is megdézsmálják az udvarokon, számolt be az esetről az RTL Híradó.

A településen élők szerint egyre rosszabb a helyzet, és van, aki már aludni sem tud a vadak miatt. Balatonfenyves egyébként rendelkezik engedéllyel a gyérítéshez, ám kicsúsztak az időből a polgármester szerint, és az üdülők miatt októbernél hamarabb valószínűleg semmit sem tehetnek. A szakértő szerint nem kell félni a vaddisznóktól, hanghatással, fütyüléssel, tapsolással elriasztható az állat.