Családi dráma Norvégiában: újabb részletek derültek ki a 13 éves sárvári fiú tragédiájáról

13 éves fiú Sárváron élt a szüleivel. Most ment volna nyolcadik osztályba, zeneiskolába is járt. A helyiek szerint a fiú okos és udvarias volt. A család három hétre ment ki Norvégiába, a jövő hétvégén jöttek volna haza - tudta meg az RTL.

A drámai események egy Norvégiában turistáskodó magyar család gyermekét érték az ország délnyugati szegletében, egy természetvédelmi parkban, Bergen tágabb körzetében. A Vas vármegyei família a Sunndal környékén kirándult, amikor az ott sebesen futó Bondhuselva folyó elragadta a gyermeket - írja a Bors.

A hétfői (augusztus 12.) balesetről beszámoló norvég lap szerint a fiú a partról fényképezte a tájat, amikor megcsúszott és a vízbe esett. A keskeny folyócska sodorni kezdte, majd nem messze a vízbeesés helyszínétől a kamaszt elnyelte az áradat. A tragédia helyszíne, mint a fotón látható, egy híd közelében van, a táj sziklákkal szegélyezett, de síknak mondható. A meder felett néhány méterre egy parkoló található. A gyorsan futó, habzó, kanyargós patakból hatalmas kövek emelkednek ki, ezek egyike alá szorult a fiú lába. Többen is próbáltak rajta segíteni, de egyszerűen lehetetlen volt megmenteni.

A mentőket 11.36 perckor értesítették a helyszínről, a gyorsan kiérkező egységek pedig 13.50-kor tudták kiemelni a testét a Bondhuselvából – nyilatkozta Sigurd Børve kvinnheradi rendőrség vezetője, aki hozzátette: már a parton megkezdték a szakszerű életmentést, amit a haukelandi kórházban folytattak, de az orvosok minden erőfeszítése ellenére a fiú elhunyt.

A szülőket egyelőre nem hallgattuk ki, kórházban ápolják őket. Életük legtraumatikusabb és legkegyetlenebb óráit élték át, tragédiájuk felfoghatatlanul fájdalmas

– zárta nyilatkozatát a rendőrfőnök. A Bors információi szerint a fiú és családja nagyon szerette a természetet, gyakran túráztak együtt szép tájakon. Így tettek most is, vélhetően a kamasz azokban a tragikus percekben is csak pár természetfotót akart készíteni.

A szülők mindig is féltő gonddal óvták imádott gyermeküket, az ismerősök szerint soha nem engedték volna, hogy veszélyes terepre tévedjen.

