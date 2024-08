Fellélegezhetnek a helyiek: megkezdik a veszélyes fák kivágását a vidéki régióban

Forgalomra veszélyes fákat vágnak ki a jövő héttől a Dobogókői úton, emiatt egy-másfél hónapon át forgalomkorlátozásra kell számítani

Az elmúlt évek szélsőséges időjárása miatt a Pilisben is voltak olyan útszakaszok, ahol fiatal fákat is kidöntött az útra a viharos szél vagy a nagyobb mennyiségű, magas víztartalmú tapadó hó – számolt be róla az InfoStart.

A munkacsoport első körben a 1111-es összekötő út (Budakalász-Dobogókő-Esztergom) mintegy 9 kilométeres szakaszán végezte el a potenciálisan balestveszélyes fák kijelölését.

A veszélyes fák mintegy fele közúti területen, a másik része pedig az úttól kicsit távolabb van, de kidőlés esetén ugyanúgy balesetveszélyt jelenthetnek a közúton közlekedőkre. A tájékoztatás szerint a munkálatok jövő szerdán kezdődnek, és várhatóan egy-másfél hónapig tartanak majd a munka összetettsége miatt.

Az érintett szakaszon félpályás korlátozást vezetnek be a szakemberek. A munkálatokhoz kapcsolódóan ideiglenesen szalagkorlátokat is el kell bontani, majd azokat vissza kell építeni. A fadöntések egy részének idejére, esetenként 10-15 percre teljes útlezárásra is szükség lesz.

Címlapkép: Getty Images