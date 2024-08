Azta! Megdőlt az országos rekord: nézzétek mit kapott ki a mázlista pecás a Rábából + Fotók

A jelenlegi országos rekordot jócskán meghaladó dévérkeszeget Meskó Gábor csalta horogra a Rába-folyóból. Ahhoz, hogy hivatalosan is új csúccsá váljon, a Magyar Országos Horgász Szövetségnek (Mohosz) hitelesítenie kell a fogást, de erre minden esély megvan, mert két másik horgász is tanúsítja, és hitelt érdemlő fényképek is készültek - írta a Pecaverzum.

Szenzációs események zajlottak le augusztus 14-én, szerdán éjszaka a Rába-folyó magyarlaki szakaszán, ahol Meskó Gábor az eddigi legnagyobb méretű dévérkeszeget emelte ki a folyóból – közölte a fantasztikus hírt a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége. Ahogy írták, a Vas vármegyei pecásnak feeder bottal és vastaggilisztával csalizva 23 óra 15 perckor sikerült partra hoznia a lenyűgöző, 67 centiméter hosszú, 7,250 kilogrammos óriást (a kerületét nem mérték meg). A fantasztikus fogásnak két tanúja is volt: Meskó Zoltán és Baráth Sándor, akik megerősítették az esemény részleteit. Meskó Gábor az öreg dévért kíméletesen visszaengedte a Rábába, hogy tovább élhesse életét. A fantasztikus fogást regisztrálták a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) országos rekordlistáján, és jóváhagyás esetén új rekord születhet. Címlapkép: Getty Images