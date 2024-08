Megszólalt a szakember: ilyen állapotban van jelenleg a Balaton

A szakemberek szerint rendben van a Balaton és a Velencei-tó vízszintje, mindkettő olyan ütemben csökken, ahogy az egy átlagos száraz.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban azt mondta, a hosszú kánikula miatt most a vízminőséget figyelik kiemelten a szakemberek.

Az aszály és a kániklua ellenére sincs probléma nagy tavaink vízszintjével - mondta el az InfoRádióban Siklós Gabriella. Kifejtette: nem évek, évtizedek, hanem nagyon régóta, minden nyáron ugyanaz történik mind a Balaton, mind pedig a Velencei-tó vízállásával: a nyaralási szezonban, tehát június 1. és augusztus 31. között a Balaton mintegy 20-40 centimétert apad, a Velencei-tó akár még többel is. Ehhez nem is kell, hogy ennyire szélsőséges forróság legyen, elég egy átlagosan meleg, száraz nyár, akkor is ennyit csökkennek a vízállások.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője megjegyezte még, hogy nagyon ideális vízállásokról indult az idei nyár mind a Balatonnál, mind pedig a Velencei-tónál. Előbbi 119 centiméter volt, utóbbi pedig több év után idén 141 centiméter. Összehasonlításul:

2023-ban augusztus 15-én a Balaton 103 centiméter volt, ehhez képest ma 99 centiméter, vagyis ez egy teljesen átlagos, augusztus közepi vízállás. A Velencei-tó egy évvel ezelőtt 91 centiméter volt, a mai napon pedig 115 centiméter, tehát jóval magasabb a vízállása.

Siklós Gabriella elmondása szerint a vízminőséget ez a nagyon meleg néhány hét, néhány nap egyelőre nem befolyásolja.

Most a vízügyes kollégák már nagyon fokozottan figyelnek, mert egy ilyen hosszú, nagyon meleg és száraz időszak már előfordulhat, hogy oxigénhiányos állapot lép fel bármelyik nagy tónál. Szerencsére erre most még egyelőre nem került sor. Tavaly például a Velencei-tavon kellett levegőztető berendezéseket bevetnünk

– emlékeztetett a szakember.

Címlapkép: Getty Images