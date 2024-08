7 ok, hogy miért egyél kesudiót: így segíti az immunrendszert és az agy működését

Alighanem mindenki találkozott már a kesudióval, ami rengeteg bonbonban, étcsokoládé megtalálható. A kesudió nemcsak, hogy finom, hanem fogyasztása a szervezetünk számára is hasznos, mivel rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Sok értékes ásványi anyag, úgy mint kálium, kalcium, réz, cink, magnézium, vas és foszfor is megtalálható benne, valamint C-vitamint, E-vitamint, és B-vitamint is nagyobb mennyiségben tartalmaz. Ezek a kis diófélék rendkívül jótékonyan hatnak szervezetünkre, ezért érdemes beépíteni őket a szokásos étkezési tervbe.

A kesudió a szemiarid területeken Közép-Amerikától Északkelet-Brazíliáig honos, de a trópusokon világszerte termesztik. A húsos „gyümölcs” a virágkocsány megvastagodásából származik. A „kesualmát” sokféleképpen fogyasztják. A vékony pergamenszerű héj alatt szúrós illatú, világossárga, lédús hús található. A valódi termés, a kesudió, a megvastagodott kocsány alján található. A kesudióban nagyon sok értékes táp- és ásványi anyag található, többek között kiemelten magas a nátrium, kálium, foszfor, magnézium, kalcium és szelén tartalma, vitaminokból pedig elsősorban folsavat, kolint, valamint K vitamint tartalmaz jelentős mennyiségben Ezek a diófélék és a magvak a fehérjetartalmú élelmiszerek csoportjába tartoznak, így a kiegyensúlyozott étrend fontos részét képezik. Segít a csontok egészségének javításában A kesudió bizonyítottan jótékonyan hat a csontjaink minőségére és szilárdságára. A fehérjében, bizonyos vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étrend támogatja az erős és egészséges csontokat. Ezen tápanyagok közül sok megtalálható magában a kesudióban. Magas fehérjetartalom A fehérje nélkülözhetetlen makrotápanyag, ezért fontos a napi fehérjebevitel mindannyiunknak. Ez az élet egyik alapköve, hozzájárul az egészséges izomzathoz, és támogatja az olyan testi funkciókat, mint a sejtjavulás. A fehérje ajánlott bevitele (RDA) egy átlagos, egészséges felnőtt számára 0,8 gramm. A napi fehérjeszükséglet természetesen függhet a testtömegétől, aktivitási szintjétől, életkorától, nemtől is egyaránt. A kesudió fogyasztás során könnyen kitudjuk elégíteni fehérjeszükségletünket, nassolunk, vagy hozzáadjuk az ételekhez, könnyebben tudjuk kielégíteni fehérjeszükségletünket. Egy amerikai felmérés szerint minden egyes adatok szerint minden egyes uncia (körülbelül 18 kesudió) 5 gramm fehérjét tartalmaz. Telítetlen zsírsavakban gazdag Ha van olyan tápanyag, amelyről a kesudió ismert, az az egészséges zsírok. A természetben előforduló zsírsavakból háromfélét különböztetünk meg: telített, egyszeresen -és többszörösen telítetlen zsírsavakat. Az „egészséges zsír” kifejezés az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokra vonatkozik (a telített zsírokhoz képest). A National Library of Medicine szerint ez a két legegészségesebb zsírfajta, mivel segíthet csökkenteni a koleszterinszintet és fenntartani a sejtek egészségét. Egy adag kesudió 6,75 gramm egyszeresen telítetlen zsírt és 2,22 gramm többszörösen telítetlen zsírt tartalmaz. Jó a szívre Az egyik legfőbb ok arra, hogy kesudiót együnk az a szívre gyakorolt jótékony hatás- A kesudió szívre ható egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat tartalmaz. A kesudióról korábban már kimutatták, hogy csökkenti a „rossz” LDL-koleszterin szintjét, amely az a koleszterinfajta, amely szívbetegséghez vezethet. A magas LDL-koleszterin és alacsony HDL-koleszterin az érelmeszesedés, illetve az annak következtében kialakuló betegségek egyik legfontosabb előjelzője és okozója. Támogatja a mentális egészséget Az omega-3-ban gazdag élelmiszerek fogyasztása, a lazactól a kesudióig, fontos az egészsége érdekében. Az omega-3 zsírsavak azon tápanyagok közé tartoznak, amelyek folyamatosan meglepetést okoznak az előnyeikkel. Rendszeres részét kell képezniük az étrendünknek. A tudósok már régóta tanulmányozzák őket, fokozatosan feltárva számos előnyüket. Ma már tudjuk, hogy jótékonyan hatnak a szívünkre, az agyunkra, sőt még az izmainkra is. A kesudió kiváló forrás a triptofán aminosavnak is, amely nélkülözhetetlen a szerotonin neurotranszmitter szintjének fenntartásához és növeléséhez (fontos a hangulat stabilizálásához, a boldogságérzet elősegítéséhez, az alvás szabályozásához is). Az egészséges táplálkozás része Az egészséges bélrendszer működése elengedhetetlen része szervezetünknek. szempontjából. Az egészséges bélrendszer azt jelenti, hogy a bélmikrobióta (a bélben lévő mikroorganizmusok) több jó baktériumból áll, mint rosszból. Ez azt is jelenti, hogy nagyobb valószínűséggel szív fel több tápanyagot az ételből. A diófélék, azon belül a kesudió rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a bélrendszer egészségéhez azáltal, hogy szerény mennyiségű rostot, gyulladáscsökkentő növényi vegyületeket, úgynevezett polifenolokat kínál, és változatossá teszi az étrendjét, ami jótékonyan hathat a bélrendszerre is. Hosszan tartó telítettség érzés A kesudió képes megőrizni hosszan a jóllakottság érzést, bár a szénhidrátokat gyakran összefüggésbe hozzák az energiaszint növelésével, a fehérje az, ami jóllakottság érzést ad.A magas fehérjetartalmú ételekről, mint akár a kesudióról azt gondolják, hogy kielégítőbbek, mint a zsírban vagy szénhidrátban gazdag ételeket. A kesudióban lévő fehérje, rost és egészséges zsírok segítenek megőrizni hosszabb ideig a telítettség érzést, ami segíthet a vércukorszint stabilizálásában, valamint az egészséges súlyszabályozásban. Oldja a stresszt A kesudió gazdag forrása a magnéziumnak, amely több mint 300 enzimatikus reakcióban játszik kulcsszerepet a szervezetben, beleértve azokat is, amelyek támogatják a neurotranszmitterek működését. A magnézium fontos szerepet játszik a stressz és az alvás kezelésében. Forrás: realsimple.com Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. 