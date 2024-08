Ez brutális: repülő csótányok lepték el a miskolci lakótelepet

Újabb rovarok borzolják a kedélyeket az Avason, ugyanis többen autók, az utcán, de még az ablakaikon is megszólalásig a konyhai csótányhoz hasonló rovarokkal találkoztak az elmúlt napokban. A szakértő szerint azonban ezek az erdei csótányok, amelyek kisebbek és kerekebb testűek, mint a házi csótányok - írta a Boon.hu

A miskolci lakótelepen élők közül többen azt is mondták, hogy a rovar repülni is tud. A Boon megkereste az esettel kapcsolatban Kiss János bogármérnököt, aki elmondta, hogy nem egy újfajta rovarral van dolguk az embereknek.

Az erdei csótány sokkal kisebb, mint a németcsótány és kerekebb a teste is

– közölte a szakember. Arra is rámutatott: amint közelít felé az ember a rovar elmenekül és a többi társával ellentétben repülni is képes, és a katicabogárhoz hasonlóan hártyaszerű szárnyával repül. Azt is közölte, hogy legfőképpen a páradús környezetet kedveli és a háztartásokat nem keresi, hanem az erdős, fás, ligetes környezetet.

A lényeg, nem házicsótány

Ezek az apró, többnyire ártalmatlan rovarok korábban kizárólag erdős területeken éltek, azonban az utóbbi időben egyre gyakrabban tűnnek fel lakóházak közelében is. Az erdei csótány egy olyan rovarfaj, amely az őshonos európai csótányok közé tartozik. Ezek az apró, világosbarnás színű rovarok nem összetévesztendők a közismert házi csótányokkal, amelyek inkább a lakott területeken, épületekben fordulnak elő, és hírhedtek kártételükről, valamint egészségügyi kockázataikról. Az erdei csótány főként nedves, avarral borított erdőkben található meg, ahol elhalt növényi anyagokkal táplálkozik. Testük jellemzően kisebb, 1-1,5 cm hosszú, és jóval kevésbé fényes, mint házi rokonaiké.

Aggasztónak tűnik, de ártalmatlan.

A különbség nem csak megjelenésükben, de életmódjukban is jelentős. Az erdei csótányok nem kedvelik a beltéri környezetet, és nem is keresik az emberi táplálékforrásokat. Ezért, amikor egy-egy példány mégis a városokban vagy lakóházak körül tűnik fel, sokkal inkább a környezeti változások eredményeként tekinthetünk rájuk, semmint invazív fajként. Egyes szakértők szerint az erdőterületek visszaszorulása, az egyre növekvő urbanizáció és a globális felmelegedés mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy az erdei csótányok új élőhelyek után nézzenek.

Amennyiben mégis találkozunk velük a lakásunk közelében, a legjobb megoldás, ha egyszerűen visszahelyezzük őket a szabadba, ahol folytathatják természetes életciklusukat.

A szellőztetés és a rendszeres takarítás pedig biztosítja, hogy ezek a rovarok ne találják vonzónak otthonainkat.

Címlapkép: Getty Images

