Borzalom a Dunán: nyoma veszett egy pecásnak, csak a csónakját találták meg

Egy férfi horgászni indult a Dunára, de végül nem tért haza. Napokkal később az üres csónakját megtalálták, sérülés nélkül vetette partra a víz. Azóta is rejtély, mi történtetett, és hová tünt a horgász.

Horgászni indult, de hirtelen nyoma veszett a Dunán egy pecásnak – értesült a Ripost. Az ötven év körüli Z. Zoltánt, akit a barátai csak Szotyinak neveznek, augusztus 22-én, csütörtökön látták utoljára, amikor is este horgászni indult. Onnan többet nem tért haza, ezért aggódni kezdtek a rokonok és az ismerősök, a pánik akkor tört ki, amikor megtalálták a csónakját partra sodródva…

A Facebookon több keresési posztot is felrakott Zoli ismerőse, ezt láttuk mi is

– nyilatkozta a lapnak egy helyi nő, Andrea, aki arról is beszélt, hogy tudomása szerint a férfi Zebegényből indult el horgászni, pont úgy ahogy mindig csinálta.

Most valami baj történhetett, mert nem tért haza. Azt írták a posztban, hogy nagyon keresi a családja és a vízi rendőrök is, de egyelőre semmi hír róla

– fogalmazott a nő.

Az eltűnés akkor kezdett el félelmetessé válni, amikor valaki lefényképezte Zoltán elhagyott csónakját a parton. Azonban ez nem a kiindulási pont volt, ahonnan a férfi napokkal ezelőtt elindult horgászni.

Nagyon megdöbbentő ez az ügy! Kiderült, hogy Zoli csónakját Pilismaróton partra sodorta a Duna

– folytatta a horgász ismerőse, aki arról is beszélt, hogy egy férfi osztotta meg a képet arról, hogy talált egy csónakot.

Keresték a tulajdonosát, majd kiderült, hogy az ő csónakja volt, de Zoli nincs meg. Ezután a csónakosok közül is többen vízre szálltak, és keresni kezdték a férfit, de egyelőre semmi nyoma. Mi is mentünk pár kört az érintett szakaszon, de nem találtuk meg. Szerintem bele eshetett a vízbe. Azt mondták beteg is volt, illetve az italt sem vetette meg, csak bízunk benne, hogy nem egy borzasztó tragédia történt vele…”

– zárta az aggódó ismerős.

A Pecaverzum sajtómegkeresését küldött a rendőrségnek, hogy hivatalos állásfoglalást is kapjanak az ügyben, de egyelőre nem érkezett válasz.

Címlapkép: Getty Images