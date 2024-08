Durva figyelmeztetést adott ki a MÁV: különösen a fiatalok vannak veszélyben + Videó

A hazai vasúttársaság ismételten arra figyelmeztet: szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére, a felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet.

A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MÁV Zrt. ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje. A vasúttársaság ismételten arra figyelmeztet: szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére, a felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet. Erről egy drámai demonstrációt is készítettek, csak hogy mindenki felfogja: a 25 kilovolt feszültség alatt álló felsővezetéket

elég csupán 2 méterre megközelíteni ahhoz, hogy akár halálos áramütést okozzon.

A közleményben felidézték: a kórházban még mindig küzdenek annak a 15 éves fiúnak az életéért, aki a múlt héten életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor vasútüzemi területen felmászott egy gabonaszállító kocsi tetejére Berettyóújfaluban. Csak a szerencsén múlt, hogy három barátja sérülések nélkül megúszta az életveszélyes játékot.

A gyerek olyan közel került a felsővezetékhez, hogy áramütés érte, ennek következtében lezuhant a kocsi tetejéről. Társai értesítették a mentőket, akik a fiút súlyos, életveszélyes sérülésekkel a helyi kórházba, majd nagyfokú égési sérülései miatt további ellátásra egy budapesti egészségügyi intézménybe szállították.

Az idén nem ez az első ilyen eset: egy fiatal meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor vasútüzemi területen felmászott egy vasúti kocsi tetejére.

Tavaly többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek, és egy haláleset is történt, amikor felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára.

2022-ben a MÁV hálózatán történt két baleset halálos áldozata és sérültjei is 18 éven aluliak voltak.

A MÁV Zrt. ismételten arra kérte a szülőket és a pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy a vasúti kocsik tetejére tilos és életveszélyes felmászni, mert már a villamos felsővezeték megközelítése is halálos áramütést okozhat.

