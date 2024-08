Tömegeket vonz ez a varázslatos vidéki hely: vajon mi a Tőserdő Holt-Tisza titka?

A Tőserdő Holt-Tisza lenyűgöző világát a Tőserdő Lelke csapata – Lendvai Edit, Borda Balázs és Hegedűs Zoltán – hozza közelebb az emberekhez. Edit, aki Lakiteleken nőtt fel, mély ismeretekkel rendelkezik a környék történelméről és természeti kincseiről. Balázs és Hege, a természetjárás és madarászat szerelmesei, szintén elkötelezettek Tőserdő iránt. Együtt szerveznek különleges túrákat és táborokat, amelyek célja, hogy a résztvevők mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki a természettel és egymással. Felkerestük őket, hogy megismerjük motivációjukat, céljaikat és jövőbeli terveiket.

Milyen ötlet, motiváció indította el a csapatot, hogy Tőserdő és térségét népszerűsítsétek?

Edit Lakiteleken lakik, és itt is nőtt fel. Ismeri a környék minden zegzugát, történetét, izgalmas helyeit. Ő egy színes, ezer szállal szövő kapcsolat az emberek és a helyi természet között. Gomba szakellenőr, vajákos, kencekészítő, gyógyfüvek ismerője, képzett túravezető.

Balázs és Hege a Tőserdőbe gyakran jár kirándulni, madarászkodni vagy gombát gyűjteni. A közös ismeretség, az emberek és a Tőserdő közös szeretete – innen már csak egy lépés volt a TőserdőLelke.

Milyen túrákat és táborokat szerveztek? Miben egyedülállóak ezek a programok?

A klasszikus napközis és bentlakásos gyermektábort, elcsendesedős bentlakásos felnőtt tábort, valamint egy vagy többnapos osztálykirándulásokat szervezünk az ősztől-tavaszig tartó havi túráink mellett. Két pillére van minden programunknak. Egyik a Tőserdő, mint helyszín a maga páratan vízi és szárazföldi élővilágával. Ezt töltjük meg hárman olyan programokkal, ahol az általános tudásanyag bővítése mellett fókuszt kap az egyén személyiségének megismerése, fejlesztése, és a résztvevők közötti együttműködés javítása játékos feladatok révén.

Hogyan látjátok Tőserdő jövőjét? Milyen fejlesztéseket javasolnátok?

A magas számú, és programjaink révén is növekvő látogatóközönség már nagyon szükségét érzi a tanösvény Kastélyüdülő állomásán egy nyilvános WC-nek. Fontos, hogy a kilátók állapota ne romoljon tovább, maradjanak látogathatóak. A tanösvényen fedett esőbeállók nagyban segítenék a túrázókat. Emellett nagy szívfájdalom a kalandpark használhatatlansága, amit valamilyen formában, de valahol mégiscsak pótolni kellene. Ugyanakkor mi is figyeljük a strandfürdő bezárásával kapcsolatos történéseket, szintén fontos lenne megőrizni a létesítmény használhatóságát.

Milyen hatással van a tevékenységetek a helyi közösségre?

Lakitelek elég nagy ahhoz, hogy több szervezet is otthonra találjon benne, de még elég kicsi ahhoz, hogy a közösségek csak együttműködéssel tudjanak eredményt elérni. Szerencsére sokan támogatják a munkánkat, amit mi lehetőségeinkhez mérten viszonzunk is nekik.

Kapcsolatban állunk az önkormányzattal, több civil szervezettel, a Művelődési Házzal. Támogatják és népszerűsítik is a programjainkat. Itt, Lakiteleken a legnagyobb segítséget nem forintban mérik, hanem abban, hogy bármikor segítségül fordulhatunk hozzájuk. Ez a segítőkészség nálunk is alapelv. A helyi rendezvényeken megjelenünk mini túrával, játékos foglalkozással vagy akár egy vetélkedő levezetésével is.

Milyen kihívásokkal szembesültök a munkátok során?

Mindhárman a Tőserdő Lelke mellett egyéb feladatokkal is foglalatoskodunk. A csapatunk rendezvényeinek népszerűsége fokozatosan nő, ami bennünket is kihívás elé állít, energiát, figyelmet, időt kíván a fokozódó érdeklődés. Minden másra pedig ott van a – nem, nem a bankkártya. Annál itt van értékesebb: a közösség ereje. A helyiek segítőkészsége. Szóval önmagunkkal, az időnkkel, energiánkkal kell jól sáfárkodni, talán ez az igazi kihívás számunkra.

Milyen különleges látnivalókat és élményeket kínál Tőserdő és környéke?

Páratlan víz-szárazföld párosítás, és idilli helyszín a Tőserdő. A Kontyvirág-tanösvény csodálatosan végig kalauzolja a túrázni vágyókat a helyenként érintetlen erdőben, réteken. Két kilátóra kapaszkodva a nagyobb messzeségekbe is kinyújtóztathatjuk a szemünket.

A vizek kedvelői a Holt-Tisza kanyarulatain akár csónakázhatnak is, érdemes útra kelni vízen is. Bármelyik irányba indulunk, az Alföldi tájra egyáltalán nem jellemző komoly dombokat is fellelhetünk, helyenként hegyvidékies meredekségekkel, sőt, egy helyen forrással színesítve. Kulturális szigetként áll mindezek mellett az Ökoturisztikai Központ, kiállítások, rendezvények kiváló helyszíne. Mindezt jól kiépült infrastruktúra segíti: parkoló, éttermek, fagyizó, vásári árusok.

Hogyan segítik a túrák és táborok a résztvevők természetközeli élményeit?

Minden tábori programunk a természet valamelyik szegletéhez kapcsolódik, a túra pedig a legszebb látnivalókat fűzi egy útvonalra. Foglalkozunk a gyógynövényekkel, gombákkal, madarakkal, fákkal, a természet aktuális állapotával, játszunk a nappal és éjszaka sajátosságaival, csillagászkodunk is. A bátorságpróbáink, kalandpályáink, a rekeszmászó versenyünk, és a különböző kreativitást igénylő játékaink helyszíne szintén a természet. Mindezek során nem csak az önismeretre vagy a természet tiszteletére neveljük a résztvevőket, hanem arra is választ keresünk, hogy nekünk, embereknek hol a helyünk, megfelelő szerepünk ebben a bonyolult ökoszisztémában.

A helyi szervezetek hogyan támogatják a munkátokat?

Talán itt most egy véget nem érő köszönetnyilvánításnak lenne helye, ahol félő, kimarad valaki, annyi szervezettel, személlyel állunk kapcsolatban. Általánosan elmondható, hogy bárkihez fordulunk, segít. Kiemelve néhány szervezet: Tőserdő Turisztikai Kft. (Autóskemping, Tősfürdő, Csónakkölcsönző, Ökoturisztikai Központ üzemeltetője), Lakitelek Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Ház, CSAK Egyesület, Tőserdei Kultúrközpont. Ha helyi termékeket szeretnénk kínálni a rendezvényeinken, akkor Kovács Dóra fürjtojásos készítményei, Kwaysser Dominika sajtkölteményei, a Boros Kézműves húskészítmények és több más, friss házi kenyér, termelői zöldségek, méz mindig előkerülnek.

A táborok helyszíneként az Autóskemping vagy az Ökoturisztikai Központ mindig készséggel felajánlja lehetőségeit. Szállás téren az Alkotóház vagy a TiszaParty Élménybungallók elérhető árakat kínál a vendégeknek. Étkezés téren a Tős Vendéglő, a Tőserdei Kultúrközpont szintén olyan szolgáltatást nyújt, amivel még megfizethető egy étkezést is tartalmazó program. Ha csak egy foglalkozáshoz kell hirtelen fedett tér, akkor a Domb Büfében vagy a Döme Büfénél mindig kapunk helyet és segítséget.

Szintén segíti munkánkat Tóth Sándor Zoltán és Kovács Máté fotósok. Mátéval közösen is szerveztünk programot és remek beszámolókat írt túráinkról. Még az egyik helyi dohánybolt is segítségünkre van, tőlük kapjuk a rekeszeket a rekeszmászáshoz.

Milyen visszajelzéseket kaptok a résztvevőktől?

Idéznénk az egyik gyermeket: „Ez jobb, mint az Erzsébet-tábor”. Talán minden szerénység nélkül állíthatjuk, sikerült egy olyan, valódi lélekkel rendelkező programkínálatot és csapatot összehozni, ami maradandót, és értéket teremt. Szívvel, szeretetből szervezzük programjainkat, ami minden alkalommal feltölt bennünket is. Ennek talán a kulcsa, hogy nagyobb odafigyeléssel, és érdeklődéssel vagyunk a résztvevők felé, és erre sarkalljuk őket is egymás iránt.

Most is jóleső érzés, amikor eszünkbe jutnak azok az osztályok, vagy túracsoportok, akik őszintén sajnálták, hogy eljött a búcsú ideje egy-egy rendezvény végén. Mint amikor egy jó film, amiben megkedvelted a szereplőket, véget ér, és szíved szerint újra lejátszanád a szalagot, csak hogy ne kelljen tőlük elbúcsúzni.

Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?

Folytatjuk a 2 havi hirdetett túrákat, melyekbe igyekszünk minden alkalommal valami újat vagy valami aktuálisat még beletenni. Folytatjuk az osztályok, munkahelyi közösségek „csapatépítő” napjait. Mostanában az is felmerült, hogy egy bentlakásos felnőtt tábort is hirdessünk egy hosszú hétvégére mindazoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a környezetükből, szeretnének lecsendesedni, feltöltődni, megismerni új embereket, új szemléletmódot, hangokat, képeket, ízeket, érzéseket.

De legfőképpen megismerni egy picit jobban önmagukat. Elcsépelt szavakkal kifejezve énidőt adni magunknak, amikor a gyerkőcöket kivételesen otthon hagyjuk. Van természetesen ilyenből kínálat bőven, de a mi fűszerünk a Tőserdő Lelke. Ennek a programnak az lesz a próbája, hogy most szeptember 20-án egy egésznapos csak felnőtteknek szóló napot szervezünk. A részletek hamarosan felkerülnek a Facebook oldalunkra. Régi álmunk egy bentlakásos gyermektábor. Ezt jövő évben, 2025-ben szeretnénk útjára indítani.

Címlapkép: Getty Images