Ezen a vidéki egyetemen is túltolták a gólyatábort: alpári módon szívatták a fiatalokat

BME VIK gólyatáborában – amely korábban azzal vált ismertté, hogy tiltólistára került az óvszer – rendkívül megalázó módon bántak a leendő elsőéves hallgatókkal, legalábbis ez derült ki egyes diákok beszámolójából. A hírek szerint azonban a felsőbbévesek nem csak a BME-n eshettek túlzásokba. A Pécsi Tudományegyetem leendő szülésznői, mentőtisztjei és gyógypedagógusai is durva bánásmódról számoltak be. A trágár, becsmérlő szavakat tartalmazó csapatkiáltáson kívül a lányokat cumisüvegből itatták, amit fel is vettek videóra.

Az Eduline arról ír, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán is mély vízbe dobták a leendő szülésznőket, mentőtiszteket és gyógypedagógusokat. A laphoz eljutott az idei gólyatábor tájékoztatója, amelyben miután leírják, hogy mit érdemes magukkal hozniuk az eseményre a résztvevőknek, a következő csapatkiáltás olvasható: Mi vagyunk a Mambák A Hosszú Faszú Mambák Gyilkos méreg lövell Pinád fekete gecivel tölti fel. A portál megjegyzi: mindez annak fényében furcsa, hogy a szervezők a levélben közvetlen a csapatkiáltás előtt külön hangsúlyozzák a résztvevőknek, hogy tilos egymást becsmérelniük, megalázniuk. Az Eduline-nak az egyik elsős elmondta, hogy a csapatkiáltást egy pécsi nyilvános strandon is kiabálniuk kellett kisgyerekes családok előtt, amit többen szóvá is tettek. Cumisüvegből itatás A beszámoló szerint egyik este a szervezők bementek a lányok szobájába, ahol az erre felébredő vagy éppen lefekvéshez készülő lányoknak cumisüvegből kellett alkoholt inniuk, amit videóra is vettek és ki is tettek a csoportba. „Az ilyen szertartások más életkorban is előfordulnak, gondoljunk csak az iskolai ballagásokra, szalagavatókra, azaz a korábbi időszaktól való búcsúzásra. Sajnos azonban rendszeresen kel híre annak, hogy egy ilyen beavatás nem az új kezdetről, a megismerkedésről szól, hanem sokkal inkább a »kezdők« megalázásáról, a hierarchia kijelöléséről" – nyilatkozta az esetről az oldalnak Rácz Dominika, a Hintalovon Alapítvány jogásza, aki szerint a diákok megalázása, kiszolgáltatott helyzetbe hozása számos jogsérelmet is megvalósíthat. A PTE a lap érdeklődésére azt közölte, hogy a szóban forgó gólyatáborral kapcsolatban sem az egyetemhez, sem a szervező Hallgatói Önkormányzathoz nem érkezett hivatalos panasz. Az egyetem vezetése azonban ettől függetlenül elhatárolódott a korábban idézett csapatkiáltástól. Megjegyezték, a szervezők állítása szerint a Hallgatói Önkormányzat az esemény idejére kibérelte a strandot, és nem engedtek be külsőst a helyszínre. Címlapkép: Getty Images