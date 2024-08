Vadiúj fitnesz-őrület hódít már vidéken is: egy életformát választ, aki belecsöppen

Az Aqua fitness egyre népszerűbbé válik, hiszen a vízben végzett gyakorlatok számos egészségügyi előnnyel járnak, ráadásul kíméletesek az ízületekkel. De vajon milyen lehetőségek vannak Magyarországon, hogy kipróbáljuk ezt a sokoldalú mozgásformát? Utánajártunk és megtudtuk, hogy vidéken is számos helyen elérhető az Aqua fitness, ahol minden korosztály megtalálja a számára megfelelő edzést!

Az Aqua fitness egy olyan sokoldalú és egészséges mozgásforma, amely a vízben végzett gyakorlatokon alapul. A vízben végzett mozgás számos előnnyel jár: erősíti az izmokat, javítja az állóképességet, segít a fogyásban és a formálódásban. A víz ellenállása miatt a mozdulatok nehezíthetők, így még hatékonyabbá tehető az edzés. Ráadásul a víz masszírozó hatása miatt segít ellazulni és csökkenti a stresszt.

Az Aqua fitness különösen ajánlott azoknak, akik:

ízületi problémákkal küzdenek

túlsúlyosak

babát várnak (orvosi konzultáció után)

rehabilitáció alatt állnak

vagy csak egyszerűen csak szeretnének egy új és élvezetes mozgásformát kipróbálni

Az Aqua fitness órákon általában a teljes testet átmozgatják, különböző eszközöket használva. A gyakorlatok változatosak, lehetnek kardió jellegűek, erőfejlesztők vagy nyújtók. Az órák hangulatos zenével és egy motiváló oktatóval zajlanak.

Az Aqua fitness, mint egészséges és kíméletes mozgásforma, egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban. De vajon milyen lehetőségek vannak vidéken? Felkerestünk különböző létesítményeket, hogy bemutassuk az Aqua fitness sokoldalúságát és előnyeit.

A győri Aqua Sportközpontban a helyszínt biztosítják az Aqua Fitness foglalkozásokhoz, a szervezést a Vidra Úszóiskola végzi. Az uszodájukban hetente kétszer, alkalmanként egy órás foglalkozásokat tartanak, este 19 és 20 óra között. A résztvevők többsége nő, de időnként férfiak is csatlakoznak. Az órákat főként az idősebb korosztály, nagyjából 50 év felettiek látogatják. Nem tudják pontosan, hogy ki milyen panasszal vagy betegséggel vesz részt a foglalkozásokon, de feltételezik, hogy egészséges személyek is látogatják az órákat.

Egy másik létesítményben, az Aquaticum Debrecenben hasonlóan lelkesednek az Aqua Fitness iránt: több egységében is tartanak órákat, a gyógymedencék mellett a fedett Élményfürdőben és nyáron a Strandon is. Fontos számukra, hogy a fürdőzni és kikapcsolódni vágyó vendégeik mindig kapjanak valami pluszt. Hétvégente animációs programokat szerveznek, amelyek elsősorban a gyerekeknek és családoknak szólnak. Azonban tapasztalataik szerint a programok közé beiktatott vízi tornák a felnőtteket is aktívan megmozgatják. Ennek hatására a gyógyászati célú, ütemezett vízi órák mellett egyre gyakrabban illesztik be az Aqua Fitnesst a hétvégi kikapcsolódás részeként is.

Tapasztalataik alapján évről évre egyre népszerűbbé válik ez a mozgásforma, hiszen a fürdővendégek számára egy plusz élményt nyújt: zenére mozogva, frissítő hatással van a résztvevőkre. A víz felhajtóerejének kihasználásával tehermentesíti az ízületeket és izmokat, így egy napi egészségmegőrző, kardió-szintentartó mozgásforma, amely sem megterhelő, sem fárasztó, sem demotiváló.

A résztvevők korcsoportja széles skálán mozog. Az idősek (60 év felett) is egyre inkább csatlakoznak, mivel számukra is kíméletes, mégis hatékony mozgásforma. A résztvevők többsége azonban a 20-50 éves korosztályból kerül ki, nemek szerinti megoszlásban 80% nő és 20% férfi. Sok családos is részt vesz a programokon, gyermekeik pedig a zenés "móka" kedvéért kapcsolódnak be.

Az idősektől kapott visszajelzések alapján az Aqua Fitness számukra frissítő és fájdalomcsillapító hatással bír. A középkorú résztvevők közül többen bemelegítésként használják úszás vagy edzés előtt, illetve ezzel helyettesítik a napi kardió edzésüket, és rendszeresen várják az alkalmakat. Azok, akik nem sportolnak rendszeresen, különösen élvezik, hogy minden izomzatukat, ízületüket, és a gerincüket átmozgathatják, ami különösen hasznos az ülő- vagy állómunkát végzők számára.

Egy másik példa az Aqua Fitness sokoldalúságára az Aqua Land Termál- és Élményfürdő Ráckevén, ahol egész évben kínálnak Aqua fitness órákat, amelyeket Baracsi Eszter fitness-wellness instruktor tart. A szakember elmondása szerint wellness szolgáltatásaik egészségmegtartó szerepét erősítve került be az Aqua fitness, a gimnasztika, a stretching és a jóga a vendégek által ingyenesen látogatható sportprogramok közé. Az egyes zónákra megváltott belépőjegyek tartalmazzák ezeket a programokat, így külön belépőjegy megváltása nem szükséges. Ez az üzletpolitika előnyös, mivel a termálfürdők magas üzemeltetési költségeit lekövető belépőjegyek árai más jellegű előnyöket is nyújtanak.

A szakember elmondása szerint az Aqua fitness alapvetően egy eszközzel végzett vízitorna, amely sokszínűen végezhető rekreáció. Az Aqua Land Termál- és Élményfürdőben úgy tervezték meg, hogy nagy vendéglétszám esetén is kényelmesen végezhető legyen, aerobik elemekkel gazdagítva a vidám és emelkedettebb hangulat érdekében. Az óravezetés változatos slágerzenél kíséretében történik.

Baracsi Eszter fontosnak tartja kiemelni, hogy a víz felhajtóereje kíméli az ízületeket, emellett regeneráló hatással is bír. Élénkíti a keringési- és nyirokrendszer működését, jótékonyan hat a hormonrendszerre, ezáltal javítja a közérzetet és oldja a stresszt. Fejleszti az egyensúlyérzékelést, valamint a motoros és koordinációs képességeket. Az Aqua Fitness során fejleszthető a vendégek helytelen testtartása, amelyre kérésre javaslatokkal is ellátja a látogatókat. A helyes légzésre is felhívják a figyelmet, és a szabályos feladatvégzésben is segítenek a program során, miközben figyelnek a biztonságos feladatvégzésre. Vidám programok zajlanak, nagyszerű csapatok gyűlnek össze egy-egy alkalommal.

Az Aqua fitness foglalkozásokon headset mikrofont használ a vendégekkel való kommunikációhoz, és minden résztvevőre figyel, folyamatosan instruálva a gyakorlatokat. Az elmúlt három év tapasztalatai alapján számos visszatérő vendég vesz részt ezeken az órákon, amelyek vidám hangulatban, mosolygósan telnek, és sok pozitív visszajelzést kapnak több platformon is. A vízben végzett gyakorlatok olykor nehézséget okozhatnak a kezdő résztvevők számára, de ez gyakorlással orvosolható. Sokan az órát kísérő zenei lejátszási lista iránt is érdeklődnek.

Fürdőjükben gyerekeknek és családoknak szóló animációs programok is zajlanak. Ennek következményeként főszezonban, szinte egy félnapos, összefüggő aktív kikapcsolódásban részesítik a vendégeket, melyben egyaránt szerepelnek sportolási lehetőségek és a vízben játszható játékok, táncos blokkok, versenyek.

Címlapkép: Getty Images