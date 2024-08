Elképesztő videó készült az idei dunavirágzásról: ezt nézd!

Lenyűgöző videó készült a dunavirágok rajzásáról Szentendrén, de a Duna fővárosi szakaszán is nagy tömegben jelentek meg a kis kérészek - írta az Időkép.

Az elmúlt héten a Duna több szakaszán, köztük a fővárosban is tömegével jelentek meg a dunavirágok. Ennek a kevésbé ismert, a tiszavirágoknál jóval kisebb kérészfajnak augusztus végére, szeptember elejére esik rajzásának csúcsidőszaka. Ilyenkor a dunavirágok tömegesen emelkednek fel a vízből, hogy rövid életük során párosodjanak és petéiket lerakják a vízbe - számolt be róla az Időkép, akik egy látványos videóval is előrukkoltak. Íme:

Címlapkép: Getty Images