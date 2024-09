Tűzvész Kőszegen: több épület kiégett + Megdöbbentő okok és videó a helyszínről

Először tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat, majd több épületet is oltani kellett Kőszegen, miután pár marék levelet akart eltüzelni egy férfi a szárazságban - számolt be róla a Nyugat.hu.

Először tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat augusztus 31-én Kőszegre, a Kőszegfalvi utcába, de hamarosan már arról érkezett jelzés, hogy egy pajta is lángol. Ekkor már több település tűzoltói indultak a helyszínre, ahol időközben egy másik melléképület is lángba borult - számolt be róla a Nyugat.hu.

Kőszegi, szombathelyi, bozsoki, horvátzsidányi és kőszegdoroszlói tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik az oltás mellett arra is figyeltek, hogy a tűz ne terjedjen a lakóépületek irányába, vagy a lángoló épületek közelében álló méhkaptárakra. A rovarok a füsttől, a hőtől és a fényhatásoktól megzavarodva rajokban köröztek a környéken és több tűzoltót is megszúrtak, de senki nem szorult ellátásra emiatt.

Címlapkép: Getty Images