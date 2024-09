Le vagy merülve? 4+1 energiabomba étel a fáradtság ellen

HelloVidék 2024.09.04. 17:02 Megosztom

Ahhoz, hogy energikusabban érezzük magunkat fontos, hogy tisztába legyünk azzal, hogy milyen életmódot folytatunk. Ebbe beletartozik a megfelelő alvás mennyisége, a stresszes életmód kiszűrése, a sport, a hidratáció, és nem utolsósorban pedig az, hogy milyen táplálékokat viszünk be szervezetünkbe. Természetesen mindenki szeretni egész nap fitt maradni, no de vajon melyek a leghatékonyabb módszerek? A HelloVidék most összegyűjtött 5 energiabomba ételt, amivel egész nap pörgésben lehetünk. Lássuk őket!

Mogyoróvaj Ki ne hallott volna már erről a krémes finomságról, ami tele egészséges zsírokkal, fehérjékkel és rostokkal, amely során mindegyik egyenletes és tartós energiafelszabadítást biztosít szervezetünknek. A mogyoróvaj tartalmaz magnéziumot, amely szerepet játszik az energiatermelésben. A mogyoró, így a mogyoróvaj is gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. Kiemelkedően magas az E-vitamin-tartalma, amely védi a szervezetet a káros szabad gyököktől. A benne található niacin (B3-vitamin) létfontosságú az emésztőrendszer és az idegrendszer egészséges működéséhez. Banán A banán egy valóságos energiabomba, amely bőségesen tartalmaz káliumot, magnéziumot, B-vitamint, rostokat és szénhidrátokat, melyek mind hozzájárulnak az energiatermeléshez. A gyümölcs háromféle természetes cukrot is tartalmaznak – glükózt, fruktózt és szacharózt –, és mindegyik más-más sebességgel szívódik fel. Szójabab A szójabab kiváló választás a lassan égő szénhidrátoknak, valamint a rostoknak és a fehérjéknek", hogy minden energiát biztosítson az aktív életmódhoz. A szénhidrátok és a fehérjék segítenek a glükóz pótlásában a szervezetben, ami üzemanyagként szolgál. Magas rosttartalma mellett az edamame bőven tartalmaz folsavat, K-vitamint, B2-vitamint, vasat, rezet és mangánt is. Kutatások szerint napi 47 gramm szójaprotein fogyasztása 9,3 százalékkal csökkenti a koleszterin, illetve 12,9 százalékkal a "rossz" koleszterin szintjét a szervezetben, ezáltal pedig a szívbetegségek kialakulásának esélyét is csökkentheti. Dió és magvak A diók és a magvak nélkülözhetetlenek a tartós energia fentartásához. Többek között tartalmaznak fehérjét, egészséges zsírokat, szénhidrátokat és rostokat. A diófélék tápanyagtartalma rendkívül értékes, egészségünk védelme érdekében érdemes rendszeres fogyasztani őket. Gazdagok folsavban, B-vitaminokban, antioxidáns hatású tokoferolokban, a koleszterin felszívódását lassító fitoszterolokban. Alma Ha gyorsan szeretne feltöltődni, akkor a legegyszerűbb, ha beleharap egy almába. Az alma természetes gyümölcscukrot, úgynevezett fruktózt tartalmaz, amelyet szervezetünk gyorsan energiává tud alakítani. Pektint is tartalmaznak, egy olyan típusú rost, amely támogatja a bélrendszer egészségét. Az alma a szervezet egészére méregtelenítő, tisztító hatású, így például tehermentesíti a vesét, csökkenti a vesekő és húgysavképződést Forrás: realsimple.com Címlapkép: Getty Images