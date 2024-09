Eleged van a fájó, gyulladt pattanásokból?! Íme, 8+1 szuper és olcsó csodafegyver a konyhádból + Videó

Megkeserítik az életed a gyulladt, fájdalmas pattanások? Van egy jó hírünk, nem kell drága kencékre vagy gyógyszerekre költeni, ugyanis számos hatékony és egyszerű csodafegyvert találhatsz a saját konyhádban is, amelyek segíthetnek a pattanások csökkentésében és a bőröd megnyugtatásában. Hozzuk is a szuper listát, és hozzá a tudnivalókat!

A pattanások bizony nemcsak csúnyák és kellemetlenek, hanem gyakran fájdalmasak és könnyen el is fertőződhetnek. Az ellenük való küzdelem sok ember számára okoz napi szintű fejtörést, de nem csak drága kozmetikumokkal vagy gyógyszeres kezelésekkel lehet megoldani a problémát. Meglepő lehet, de napi szinten számtalan olyan gyógyhatással bíró növényt használunk saját konyhánkban is, amelyek segíthetnek a pattanások csökkentésében és a bőr megnyugtatásában. Készülj, mert most bemutatjuk a legjobb természetes pattanás elleni szereket, köztük nem egy meglepő titkos fegyvert is: például a mézet, a kurkumát és a fokhagymát!

Csak óvatosan a pattanásokkal! Akne vagy mitesszer, - közönséges nevén pattanás - akkor jön létre, ha a bőrben található faggyúmirigyek kivezető nyílása valamiért eltömődik, és sajnos rendszerint be is gyullad. A pattanásos bőr általában serdülőkorban több tényező - hormonális változások, veleszületett hajlam és környezeti hatások - együttes hatására alakul ki. Súlyos esetekben orvosi beavatkozás szükséges, különösen, ha a pattanások lázzal vagy tályogképződéssel járnak. A pattanások kinyomása fokozhatja a bakteriális fertőzést, ezért csak óvatosan a nyomkodással! A rosszul, szakszerűtlenül kinyomott aknék helyén ugyanis a bőr hegesedhet és maradványtünetekkel gyógyulhat.

1. Az antibakteriális csoda: a teafaolaj

Az egyik leghatásosabb természetes antibakteriális szer lehet az illóoljajként is bevethető teafaolaj. Megöli a bőrön található baktériumokat, amelyek pattanásokat okoznak, anélkül, hogy túlságosan kiszárítaná a bőrt. Használata egyszerű: hígítsd fel egy kevés vízzel vagy hordozóolajjal (pl. kókuszolaj), és egy fültisztító pálcika segítségével vidd fel a pattanásokra.

Tipp: Ügyelj arra, hogy soha ne használd hígítatlanul, mivel irritálhatja a bőrt!

2. A nyugtató hidratáló: az aloe vera

Az aloe vera valójában egy dísznövény, amit különleges hatásai miatt egyre többen házi gyógyításra és kozmetikai céllal is előszeretettel használnak. Gyulladáscsökkentő, immunrendszerre ható, sebgyógyulást elősegítő hatása a klinikai vizsgálatok zömében beigazolódott, a sebgyógyulást, ugyanis az égések, fagyások gyógyulását gyorsította. (Az aloeról a HelloVidék korábban ITT írt!) Gyulladáscsökkentő tulajdonságainak köszönhetően segít a pattanások gyógyításában és a bőr regenerálásában is.

Tipp: Használj tiszta aloe vera gélt közvetlenül a pattanásokra, és hagyd hatni.

3. Az antioxidáns bomba: a zöld tea

A zöld tea erős antioxidánsokat tartalmaz, amelyek csökkentik a bőr gyulladását és segítenek a pórusok tisztán tartásában.

Tipp: Hűts le egy zöld tea filtert, és használj vattakorongot, hogy áttöröld vele az arcodat. A zöld tea nem csak frissíti a bőrt, de segíthet csökkenteni a bőrzsírt is.

4. A természetes antibakteriális tisztító: a méz

A nyers méz antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, ami különösen hatékony a pattanások elleni küzdelemben. Alkalmazd közvetlenül a pattanásos területre, vagy készíts mézes arcpakolást. Hagyd rajta 10-15 percig, majd öblítsd le langyos vízzel.

Tipp: A legjobb eredmény érdekében használj nyers, feldolgozatlan mézet!

5. A pórusösszehúzó varázslat: a citromlé

A citromlé természetes fertőtlenítő és összehúzó hatású, ami segít tisztán tartani a pórusokat és szabályozni a faggyútermelést.

Tipp: Vattakoronggal vidd fel az érintett területre, és hagyd hatni néhány percig, majd öblítsd le.

Figyelmeztetés: A citromlé használata után ne menj napra, mivel fényérzékenyítő hatású lehet!

6. Íme, a gyulladáscsökkentő szuperfűszer: a kurkuma

Erős gyulladáscsökkentő hatású a kurkuma, ami segít csökkenteni a pattanások pirosságát, valamint megelőzi a hegesedést.

Tipp: Készíts egy kis pasztát vízből és kurkumából, majd vidd fel közvetlenül a pattanásos területekre. Hagyd hatni 10-15 percig, majd öblítsd le.

7. A hűsítő hidratáló: az uborka

Kifejezetten frissítő és nyugtató hatású lehet a bőrre az uborka. Magas víztartalmának köszönhetően hidratálja a bőrt és segít csökkenteni a gyulladást.

Tipp: Szeletelj fel egy uborkát, és helyezd a szeleteket az arcodra 10-15 percre.

8. A bőrradírozó segítőtárs: a szódabikarbóna

Természetes hámlasztó, amely eltávolítja az elhalt hámsejteket és megtisztítja az eltömődött pórusokat. Mi ez? Hát a szódabikarbóna!

Tipp: Keverd össze vízzel, hogy pasztát készíts, és hetente egyszer használd bőrradírként. Vigyázz, ne dörzsöld túl erősen, mert irritációt okozhat!

8+1. A pattanásgyilkos titkos fegyver: a fokhagyma

Nem csak az ételek fűszerezésére jó a fokhagyma! Természetes antibiotikus tulajdonságai miatt a bőrön is csodákat tehet. A benne található kénvegyületek segítenek a gyulladás és a baktériumok elleni küzdelemben.

Tipp: Vágj félbe egy fokhagymagerezdet, és dörzsöld át vele a pattanásos területet. Hagyd rajta néhány percig, majd alaposan öblítsd le.

Figyelmeztetés: A fokhagyma erős hatású, ezért ne hagyd túl sokáig a bőrödön, mert irritációt okozhat!

Azért csak óvatosan! Ezeke a hétköznapi, gyógyhatással is bíró természetes anyagok nagyszerű alternatívái lehetnek a bolti termékeknek, azonban fontos, hogy bőrtípusodnak megfelelően használd őket, és ne ess túlzásba. Tipp: Mindig próbáld ki egy kis területen, mielőtt az egész arcodon alkalmaznád őket. Ha komolyabb bőrproblémáid vannak, érdemes konzultálni egy bőrgyógyásszal!

