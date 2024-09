Dédanyáink spórolós praktikái: ki ne dobd, 5+1 meglepő tipp a hagymahéj használatára

Most éri meg csak igazán a vöröshagymából is télire bespájzolni, tavaly óta ugyanis megfeleződött a kilós ára. De tudtátok, hogy nemcsak a hagyma, hanem a héja is rendkívül értékes – kár kidobni, készíthetünk belőle akár hagymahéjport is. Hogy hogyan, és mire jó ez a fűszernek is beillő gyógyhatásúszer? Mindjárt hozzuk is!

Ha már hagyma lesz a témánk, kezdjük is egy jó hírrel: most éri csak meg igazán ebből az alapzöldségből is bespájzolnunk a télre, tavaly óta ugyanis megfeleződött a kilós ára. A mostani szupermarketes és piaci árak mellett észre se vettük, de Magyarországon 45%-kal kevesebbet kell fizetnünk most, 2024. szeptemberében a hagymáért. Ugyanakkor a tárolók vagy a tárolható minőség hiánya később lényegesen emelhet a termelői árakon – figyelmeztetnek a szakemberek. A vöröshagyma kilós ára a Nagybani piacon: 2024.09.02 hazai II. oszt. kg 150-165 Ft

2024.09.02 hazai I. oszt. kg 175-200 Ft Így állunk, mi magyarok a vöröshagymával! A KSH adatai szerint a vöröshagyma mennyisége az utóbbi öt évben 39 és 54 ezer tonna között mozgott. 2022-ben 2 százalékkal több (51,4 ezer tonna) vöröshagyma termett, mint egy évvel korábban. A vöröshagyma területe szakértők szerint 3 százalékkal 1601 hektárra nőtt 2023-ban az előző évihez képest. A KSH adatai szerint Magyarország vöröshagymaimportja 24 százalékkal 9,73 ezer tonnára csökkent 2023 első hét hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. Szlovákia 42 százalékkal (1,74 ezer tonna), Ausztria 61 százalékkal (974,6 tonna), Németország 82 százalékkal (556,1 tonna) kevesebb vöröshagymát szállított hazánkba. Ugyanakkor Hollandiából 34 százalékkal több (3,27 ezer tonna) vöröshagyma érkezett, illetve megjelent az Egyiptomból (996,7 tonna) és Szlovéniából (668,5 tonna) származó áru is. Magyarország vöröshagymaexportja éves szinten nem jelentős (1-2 ezer tonna). Az idei év első hét hó- napjában 124 százalékkal 722,1 tonnára nőtt a kivitel, amelynek döntő hányada Romániába került. (Forrás: AKI) Tudtátok?! Nemcsak a hagyma, hanem a héja is értékes A hagymahéj sokkal több, mint egyszerű hulladék, amit általában a szemetesbe dobunk. Viszont, ha szupermarketekbe szereztük be a hagymahéjat, mielőtt bármit is kezdenénk vele, alaposan mossuk meg, majd szárítsuk le, csak úgy hasznosítsuk újra! 5+1 tipp, mire használhatod a kidobásra ítélt hagymahéjat! 1. Ízesíts vele Intenzív íze és aromája miatt fűszeres ízesítőként használható a hagymahéj. Adjunk egy kis szárított hagymahéjat a levesekhez, pörköltekhez vagy szószokhoz, hogy gazdagabb ízt kapjunk. Azonban ügyeljünk arra, hogy a héjakat teljesen beázzanak, hogy ne maradjanak kemény darabok az ételben. (Érdemes esetleg egy idő után kiszedni őket!) 2. Teák és főzetek A hagymahéj egyedülálló ízét és tápanyagtartalmát kihasználhatjuk különböző teák és főzetek készítéséhez. Különösen hasznos lehet az immunrendszer erősítésére, mivel antioxidánsokat tartalmaz. 3. Komposztálás Komposztálásra is használhatjuk a kidobásra ítélt hagymahéjat. Az organikus anyag segít gazdagítani a komposztot, és javítja annak tápanyagtartalmát. Fontos, hogy a hagymahéjat apróra vágjuk vagy összetörjük a komposztálás előtt, hogy gyorsabban lebomoljon. 4. Növényvédő szer A hagymahéjak természetes rovarriasztóként is szolgálhatnak. Utálják a poloskák is – erről – és az alattomos kerti kártevőkről itt írt a HelloVidék részletesen. Készíthetünk belőlük egy egyszerű növényvédő szert úgy, hogy vízbe áztatjuk őket, majd a keletkező oldatot a növényekre permetezzük, hogy távol tartsuk a kártevőket. 5. Színezd vele újra a világot Régi időkben húsvétkor a magyar háziasszonyok is hímestojás festésére is használták a hagymahéjat, batikoltak vele. Nem véletlenül, természetes színezékként is szolgálhat. A vöröshagyma héja például barnás-vörös árnyalatot adhat különböző anyagoknak, így gyakran használják textíliák természetes festésére. 5+1 Készíts belőle hagymahéjport! A hagymahéjpor ideális alternatívája lehet a friss vagy szárított hagymának, különösen, ha gyors és kényelmes megoldásra van szükség. Használhatjuk húsok, zöldségek, vagy pörköltek ízesítésére. A por formájában könnyen adagolható és jól keveredik más fűszerekkel. Létezik még egy remek megoldás: sűrítésre is használhatjuk a hagymahéjport, liszt helyett – mellett szószokba és levesekbe tehetjük - olvashatjuk a Hunker cikkében is. Carleigh Bodrug, a TikTok „Scrappy Cooking” sorozatának házigazdája — ami arról szól, hogyan hasznosíthatjuk az ételmaradékokat — is feldobta a témát, mennyire egyszerűen lehet a hagymahéjat újra hasznosítani. Ahelyett, hogy kidobnád a kukába, készíthetünk belőle akár hagymahéjport is, ami remek ételszínező és ízesítő lehet. A hagymahéj ezen kívül rostokat is tartalmaz, de azért, tegyük hozzá, nem annyira gazdag tápanyagokban, mint maga a hagyma húsa. Segítünk! Így állj neki! Gyűjtsük össze a vöröshagyma héját, majd alaposan öblítsük le vízzel, hogy eltávolítsuk a szennyeződéseket. Terítsük szét a hagymahéjat egy tiszta konyharuhán vagy papírtörlőn, és hagyjuk teljesen megszáradni. Ezt a folyamatot felgyorsíthatjuk, ha a héjakat 10-15 percig sütőben alacsony hőmérsékleten (50-60 °C) szárítjuk. Miután a hagymahéj teljesen megszáradt, helyezzük őket egy kávédarálóba vagy fűszermalomra. Aprítsuk finom porrá. A kész hagymahéjport légmentesen záródó edényben, sötét, hűvös helyen. Így megőrizzük az ízét és az aromáját. A TikTok videóban Bodrug meg is mutatja, hogyan készítsük el. Lássuk is! 