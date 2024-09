Kritkus helyzet a székesfehérvári Sóstónál: nagy veszélyben az élővilág + Fotók

Közel fél méternyi víz hiányzik a székesfehérvári tóból, és lassan ellepik az algák is. Szinte elkerülhetetlen a halpusztulás - írta a Pecaverzum.

Csak augusztusban ötször annyi víz párolgott el a Sóstóból, mint ami a pótlással érkezik, emiatt negyven-ötven centiméternyi víz hiányzik – közölték a Sóstó Székesfehérvár oldalon.

A vízhőmérséklet is nagyon magas, az algák erősen elszaporodtak és károsítják a vízminőséget.

Szerencsére a halak egyelőre jól tolerálják a megváltozott viszonyokat, de lehet még belőle némi pusztulás. Nagyon várják az esőt a Székesfehérváron.

A tisztított szennyvíz most is elképesztően sokat segít, ha ez a pótlási lehetőség nem épült volna ki az élőhely-rekonstrukció idején, akkor bizony már lennének kipadkásodó öblök is. Ezeknek a vizeknek mielőbb felül kell vizsgálni felhasználhatóságainak lehetőségeit itthon is, és elkezdeni kidolgozni az ezzel kapcsolatos stratégiát. Nálunk immár hat éve jól működő rendszerről beszélünk. Nincs mire várni, víz nélkül nincs élet

– közölték a szakemberek.

A város szívében található, védett zöldterületen minden bejáratnál – nemzetközi jelzések szerinti, nyelvismerettől függetlenül felismerhető – piktogramok hívják fel a figyelmet arra, hogy tilos etetni a vízimadarakat és a halakat, tilos póráz nélkül sétáltatni a kutyákat, valamint hogy tilos a horgászat.

