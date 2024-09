Ugráló rejtély Konyár környékén: mindenki a szökésben lévő kengurut, Zsebít keresi

Leesett az álluk a hajdú-bihari Konyáron élőknek, amikor a kukoricásból egy erszényes ugrált elő - de hogyan került a magyar pusztára egy kenguru?! Egyébként már meg is próbálták befogni, csak hát jó erős a rúgása.

Az RTL Híradó számolt be a Zsebi nevű Bennett-kenguru esetéről. Az állatra egy mezőn figyeltek fel Konyár környékén, többen lencsevégre is kapták: volt, aki csak lefotózta, mások videóra is vették őt. Volt, akitől ételt és vizet is elfogadott, befogni azonban már nem hagyta magát, a kis méretű kenguru ráadásul erőseket rúg is.

A Hortobágyi Madárpark gondozója elmondta, hogy horgászhálóval próbálkoztak, de nem jártak sikerrel, mert az állat szétrúgta a hálót is.

