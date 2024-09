Te is élelmiszer intoleranciával küzdesz? Így segíthetsz egyszerűen nélkülöző sorstársaidon

Sokan, sokszor gyűjtenek élelmet a rászorulóknak, különösen ünnepek előtt. Ugyanakkor kevesebb figyelmet kap az, hogy az adományra szorulók között is vannak olyanok, akiknek étrendje speciális odafigyelést igényel, például ételérzékenység, vagy cukorbetegség miatt. Kifejezetten értük fogott össze a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ), a Magyar Vöröskereszt és az Auchan, hogy az utóbbi alapítványi támogatásával olcsó ételekből receptkönyvek készüljenek, amelyek mellé speciális élelmiszercsomagokat is kapnak a cukorbetegséggel, laktóz-és gluténérzékenységgel élő rászorulók. Az adományokat a nélkülözőknek a Magyar Vöröskereszt juttatja el, de a dietetikusok által összeállított receptkönyveket bárki ingyen letöltheti az MDOSZ, a Magyar Vöröskereszt vagy az Auchan honlapjáról.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, a Magyar Vöröskereszt és az Auchan Alapítvány összefogásával szakértő módon jutnak az ételérzékenységgel, illetve a cukorbetegséggel élő rászorulók olyan élelmiszerekhez és ételekhez, amelyek számukra is fogyaszthatók. Hiánypótló vállalásról beszélhetünk, hiszen az adománygyűjtéseknél általában nem ez, hanem az az elsődleges szempont, hogy minél többen kaphassanak az adományokból. Az ételérzékenységgel küzdő, nehéz anyagi helyzetben lévők számára ráadásul az is nehezíti az étkezést, hogy általában a diétába illeszthető élelmiszerek drágábbak, mint a hagyományosak.

Ingyenes receptkönyvek bárkinek

Az Auchan Alapítvány jóvoltából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége háromféle receptkönyvet állított össze: cukorbetegeknek, glutén- és laktózérzékenyeknek. Kifejezetten olyan recepteket gyűjtöttek össze, amelyek hozzáférhető és olcsó alapanyagokból készíthetők. A receptkönyvek természetesen nem csak a nélkülözőknek, hanem másnak is hasznosak, aki az adott egészségügyi problémával küzd, ezért ingyen letölthetők az aktivitás mindhárom résztvevőjének honlapjáról, a dietetikusok esetében az okostanyer.hu oldalról.

Fókuszban a jótékonyság

A dietetikusok által, szakszerűen összeállított receptek mellett a jótékonyság is nagy teret kapott az együttműködésben, hiszen az Auchan Alapítvány finanszírozásából a Magyar Vöröskereszt 200 rászorulóhoz juttatott el az ételérzékenységük miatt indokolt diétájuknak megfelelő élelemiszercsomagot. Ezek a speciális összeállítások főként liszteket (pl. rizsliszt) és tésztákat (pl. csicseriborsó tészta), Omega-3 és Omega-6 zsírsavakat tartalmazó olajat, olajos magvakat, a cukorbetegeknek eritritet, illetve a laktózérzékenyeknek UHT laktózmentes tejet tartalmaztak.

Egységesen minden csomagban volt savanyúkáposzta, szeletelt gombakonzerv és tarkabab a kiegyensúlyozott táplálkozás elősegítéséhez. Az adománycsomagok 7 és fél kilósak voltak, értékük 9-11 ezer forint között mozgott.

Azonkívül, hogy hiánypótló segítségről van szó, a program különlegessége, hogy az erre fordítható alapítványi összeget az Auchan dolgozói „sportolták össze”. Az alapítvány fő célkitűzései közé tartozik az egészséges táplálkozás és életmód propagálása. Az Auchan Move egy olyan nemzetközi, céges belső aktivitás, ami a mozgást úgy kívánja népszerűsíteni a munkatársak körében, hogy a sportolással egyben jótékonykodni is lehessen. Ezúttal a kerékpározással, futással, úszással, sétával, túrázással összegyűjtött kilométereket ajánlhatták fel a dolgozók karitatív célra, amit az alapítvány pénzre váltott. A nemzetközi mezőnyben Magyarország tavaly a hetedik helyen végzett, amivel 16 000 eurót gyűjtöttek össze. Döntően ebből valósulhatott meg az ételérzékenységgel küzdő rászorulóknak segítő projekt, ami ugyanakkor a hazai lakosság azon részének is hasznos lehet, akik ugyanolyan táplálkozási gondokkal küzdenek.

Élelmiszerkereskedőként és magánemberként is azt gondolom, hogy mindenkinek jár a megfelelő minőségű és mennyiségű étel. Ez alól nem lehet kivétel az a halmozottan hátrányos társadalmi réteg sem, akik valamilyen táplálkozással kapcsolatos egészségügyi problémájuk miatt speciális diétára szorulnak, és emiatt általában az élelmiszeradományokból is kimaradnak. Mi most kifejezetten rájuk figyeltünk ezzel az újszerű CSR programmal. Külön büszke vagyok rá, hogy a munkatársaimnak köszönhetően valósíthattuk meg, miközben a mozgással ők is tettek a saját egészségükért

– mondta Széll Hajnalka, az áruházlánc országos marketing és vásárlói kapcsolatok igazgatója.

Kihívást jelent, hogy megfelelő élelmiszerekkel lássuk el azokat a rászoruló gondozottjainkat, akik nem fogyaszthatják azokat az élelmiszereket, amelyeket adományként kapunk. Mivel az ételérzékenység vagy cukorbetegség anyagi helyzettől függetlenül előfordul a társadalom minden szegmensében, különösen nagy segítséget jelent ez a támogatás. Az ilyen és hasonló kezdeményezések hozzájárulnak ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben élőknek ne kelljen kockáztatniuk az egészségüket.

– hangsúlyozta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

Igyekeztünk olyan recepteket összegyűjteni, amelyeket egyszerűen, viszonylag olcsón el lehet készíteni, és beleillik a cukorbetegek vagy ételintoleranciában szenvedők szakszerűen összeállított diétájába. Néha egy-egy ételben csak egy-két alapanyagot kell cserélni ahhoz, hogy az megfelelő legyen számukra is. Nagyon örülünk, hogy ezek a receptek most az adománycsomagokkal együtt közvetlenül jutnak el a nélkülözőkhöz, akik anyagi helyzetük miatt talán a legveszélyeztetettebbek a hiányos táplálkozás szempontjából. Természetesen a receptek mindenkinek jól jöhetnek, akiknek hasonló egészségügyi problémájuk miatt oda kell figyelniük az étrendjükre. Az okostanyer.hu honlapról a cukorbetegeknek, laktóz- és gluténérzékenynek szólók is ingyenesen letölthetők

– emelte ki Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke.

Címlapkép: Getty Images